Caduta vertiginosa di Experian sul mercato di Londra

Caduta vertiginosa di Piovan sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per Piovan , che passa di mano in perdita del 4,26%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Caduta vertiginosa di Telecom Italia sul mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la compagnia telefonica , che soffre con un calo del 2,46%. L'andamento di Telecom nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Caduta vertiginosa di Centene sul mercato di New York : A picco Centene , che presenta un pessimo -7,54%. La tendenza ad una settimana di Centene è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita ...

Caduta vertiginosa di Ralph Lauren sul mercato di New York : A picco la maison statunitense , che presenta un pessimo -3,4%. L'andamento di Ralph Lauren nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Caduta vertiginosa di Marks And Spencer sul mercato di Londra : Si muove in profondo rosso Marks And Spencer , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,12% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Marks And Spencer è più fiacca rispetto ...

Caduta vertiginosa di LVMH sul mercato di Parigi : Aggressivo avvitamento per la holding francese , che tratta in perdita del 2,51% sui valori precedenti. Il movimento di LVMH , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury ...

Caduta vertiginosa di Smith sul mercato di Londra : Aggressivo avvitamento per Smith , che tratta in perdita del 4,78% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Caduta vertiginosa di Toll Brothers sul mercato di New York : A picco il costruttore americano di case su misura di prestigio , che presenta un pessimo -7,96%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Caduta vertiginosa di PVH sul mercato di New York : Affonda sul mercato l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che soffre con un calo del 4,02%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Caduta vertiginosa di Safilo sul mercato di Piazza Affari : Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,36% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Safilo ...

Caduta vertiginosa di Sotheby's sul mercato di New York : Pressione sulla casa d'aste del Regno Unito , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,03%. La tendenza ad una settimana di Sotheby's è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . ...

Caduta vertiginosa di El.En sul mercato di Piazza Affari : Retrocede molto El.En , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,79%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di El.En evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...