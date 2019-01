Val di Susa | bambina di 9 anni  cade sugli sci e muore in ospedale

Cade sulla pista da sci - morta bimba di 9 anni in Val Susa : Segui su affaritaliani.it

Val di Susa - incidente sugli sci a Sauze d’Oulx : morta bambina di 9 anni : incidente mortale in Val di Susa. Vittima una bambina di 9 anni che si è schiantata con gli sci contro una barriera frangivento. La piccola è andata in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico. Trasportata d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino, è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. La bimba stava sciando insieme al padre sulla pista ‘Imbuto‘ del comprensorio della Via ...

Val di Susa - inseguì e travolse fidanzati in moto : condannato a 15 anni e 8 mesi per omicidio volontario aggravato : Investì con il suo furgone una coppia in motocicletta per una banale lite di viabilità e nell’incidente morì la 27enne Elisa Ferrero. Era il 10 luglio 2017. Un anno e cinque mesi dopo, Maurizio De Giulio, che era alla guida di quel van a Condove, in Val di Susa, è stato condannato dal gup di Milano a 15 anni e 8 mesi di carcere per omicidio volontario aggravato da futili motivi e lesioni aggravate al termine del processo ...

Trovati migranti dispersi in Val Susa : ANSA, - TORINO, 16 NOV - Dieci migranti di origine africana, che erano rimasti bloccati nella neve nel tentativo di raggiungere la Francia a piedi, sono stati soccorsi questa mattina in Alta Valle di ...

Tav : sindaco Susa - lasciateci nostra Valle : ANSA, - TORINO 13 NOV - "Gentile Madamin, una valle meravigliosa ce l'abbiamo, con mucche, pecore, capre, cinghiali e cervi che non inquinano, e alla domenica con qualche migliaio dei suoi ...

Ritrovati migranti dispersi in Val Susa : ANSA, - TORINO, 12 NOV - Sono stati Ritrovati i quattro migranti che ieri si erano persi al confine del Monginevro, a oltre 2.300 metri d'altezza, nel tentativo di raggiungere a piedi la Francia. Le ...