huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Un risveglio civico in Italia e in Europa. A partire da una piazza contro Orban - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: Un risveglio civico in Italia e in Europa. A partire da una piazza contro Orban - HuffPostItalia : Un risveglio civico in Italia e in Europa. A partire da una piazza contro Orban -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il 4 marzo 2018, o forse già il 4 dicembre 2016, è crollato un sistema politico. E i partiti da soli non bastano per costruire un'alternativa efficace e radicale al Truce (Salvini in divisa) e a Mr. Ping (Di Maio in tuta da sci) o al Che Di Battista, turista dei due mondi.Di fronte a questa compagine la politica sembra sia rimasta ferma al palo del risultato elettorale del 4 marzo. Evidente segnale che qualcosa non funziona più, e che a guardare il mondo di oggi con lenti di ieri, si finisce a non capirci più nulla.La mia posizione a riguardo è molto chiara, e lo ripeto da molto tempo: dopo il crollo del 4 marzo, la politica di ieri non basta più. C'è bisogno di nuove energie, c'è bisogno di mobilitazione civica, c'è bisogno di costruire nuovi spazi e nuove proposte. E dobbiamo lavorare per unire i punti della reazione ...