Tutti i record di New Horizons | la missione ai confini del sistema solare

F1 - Lewis Hamilton : “Michael Schumacher è il più grande pilota di Tutti i tempi. I suoi record? Batterli non è una motivazione” : Lewis Hamilton ha ufficialmente incoronato Michael Schumacher, esprimendo tutta la sua ammirazione nei confronti del Kaiser che ha segnato la storia della Formula Uno. L’attuale Campione del Mondo è stato lapidario nelle dichiarazioni rilasciate in questa chiusura di anno solare: “Michael Schumacher è il più grande pilota della F1 di tutti i tempi“. Il britannico, detentore di cinque titoli iridati, ha espresso candidamente la ...

Ronaldo e la Juventus : Tutti i record del 2018 : Come in ogni maratona, e una stagione calcistica lo è, lunga dieci mesi, nessun record a metà strada ha un valore se non puramente statistico. Il successo si misura alla fine con il numero e la ...

F1 - il ciclo vincente della Mercedes può diventare il più lungo di sempre. Tutti i record e le statistiche : Semplicemente imbattibile. Da quando è avvenuta la rivoluzione regolamentare dei motori ibridi nel 2014, la Mercedes ha lasciato solo le briciole agli avversari che hanno provato ad avvicinarsi stagione dopo stagione, vincendo cinque Campionati piloti ed altrettanti Campionati costruttori (4 con Lewis Hamilton ed uno con Nico Rosberg nel 2016) dominando in lungo e in largo su Tutti i circuiti del calendario. La scuderia di Woking ha interpretato ...

Juventus da record : più punti e clean sheet di Tutti in Europa. E Mandzukic ha segnato a tutte le big : Lo ha fatto anche al termine di Juventus-Roma: "La miglior difesa vince lo Scudetto, vediamo come arriveremo alla fine " ha detto a Sky Sport " ma bisogna difendere bene, abbiamo perso la seconda ...

Cittadinanze onorarie a Napoli - Dema batte Tutti quanti i record : La cittadinanza onoraria è un onore, appunto, per chi la riceve, e un modesto onere per chi la concede. A meno che non venga rifiutata. Nel 2011, per dire, Riccardo Muti rifiutò quella di Roma, e nel ...

Natale nel mondo tra curiosità e primati : Tutti i record della festa dell'anno più amata : Con 83 statue di figure umane a grandezza naturale, 180 simulacri di animali, torri di 8 metri, e ancora palazzi, piante e accessori è il più grande presepe indooor del mondo. Chiudiamo con i dolci. ...

Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo : Tutti i video dell’evento : L'instore di Laura Pausini a Milano è stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Batterie 15 dicembre. Italia : quasi en plein. Tutti avanti tranne Acerenza. Paltrinieri soffre ma è in finale. Record italiano della 4×200 donne! : quasi en plein azzurro. L’Italia porta avanti tutto il suo contingente in gara questa notte (mattina in Cina) nelle Batterie della penultima giornata dei Mondiali di Hanghzhou, tranne Domenico Acerenza che fallisce di poco l’accesso alla finale dei 1500. Un risultato tutt’altro che scontato per la squadra azzurra che si conferma una delle più compatte al mondo con un’altra mattinata di grande spessore. Le due staffette ...

MotoGP - dalle cadute agli spettatori : Tutti i record della stagione 2018 : ... Movistar Yamaha, e Danilo Petrucci , Ducati Alma Pramac, , a quota quattro , in MotoGP, ; stessa cifra di Dominique Aegerter , Kiefer Racing, e del campione del mondo Moto2 Pecco Bagnaia , Sky ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin può diventare la più grande di Tutti i tempi. I record di Vonn e Stenmark sono alla portata : Lindsey Vonn o Ingemar Stenmark? Nessuno dei due, la risposta giusta è Mikaela Shiffrin. La 23enne di Vail ha ormai imboccato da tempo la strada per diventare la più grande di tutti i tempi e l’ultima vittoria nel SuperG di Lake Louise non ha fatto altro che confermare tutto questo. Shiffrin è salita a quota 46 successi in carriera in Coppa del Mondo, il tutto con la carta d’identità che recita solo 23 anni ed è proprio questo ...

NBA - è un Dwyane Wade 'vintage' : Tutti i record battuti con i 35 punti contro Toronto : Non capita più molto spesso di poter celebrare una grande prestazione di Dwyane Wade. Arrivato al suo ultimo "giro di giostra" prima del ritiro previsto per fine anno, il numero 3 dei Miami Heat non ...

L’onda è da record e il surfista scompare nella schiuma. Poi sorprende Tutti : la sua performance nel tempio del surf : Naxto Gonzalez, 22 anni, nel tempio delle onde gigantesche, Nazaré, in Portogallo, ottiene il primo storico 10 dalla giuria per la sua performance. Nel video, il momento in cui esce dalla schiuma, esultando. Video Facebook/World surf League L'articolo L’onda è da record e il surfista scompare nella schiuma. Poi sorprende tutti: la sua performance nel tempio del surf proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - GP Brasile 2018. Mercedes - Tutti i numeri di un dominio da record : E adesso si va ad Abu Dhabi partendo da qui: Hamilton-Resto del mondo 10-10 Bilancio perfetto nelle statistiche dopo il Brasile: Hamilton ha conquistato 10 pole e 10 vittorie, lo stesso numero dei ...

