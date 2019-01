Sondrio | romantico Capodanno in baita con finale tragico | 21enne ucciso dal monossido

Blastingnews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Una giovane coppia innamorata aveva scelto di trascorrere une indimenticabile, ma l'epilogo è stato. Denis Romedi,di, aveva portato la fidanzata coetanea, Elisa Bertolina, nelladi famiglia a Tola, frazione di Valdisotto, località di villeggiatura dell'Alta Valtellina, nei pressi di Bormio, per aspettare l'arrivo del nuovo anno in un'atmosfera magica.Purtroppo i due ragazzi sono rimasti intossicati dalle esalazioni didi carbonio sprigionate probabilmente da una stufa. Il ragazzo è morto, mentre la giovane è ricoverata in gravi condizioni. Ora una famiglia piange un figlio, e un'altra sta vivendo ore d'angoscia....