Simona Ventura lascia Canale 5 e torna in Rai | nel futuro The Voice

Riconfermato Temptation Island Vip ma senza Simona Ventura - ecco perchè! : Messa davanti ad una scelta, Simona Ventura ha preferito dire addio a Mediaset per tornare in Rai. Da anni fiera del proprio lavoro a progetto, oggi la Ventura si è vista togliere dalle mani... L'articolo Riconfermato Temptation Island Vip ma senza Simona Ventura, ecco perchè! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Simona Ventura fuori da Mediaset - l'annuncio ufficiale : 'Non rifarà Temptation Island Vip' : Simona Ventura nuovamente fuori da Mediaset e questa volta è stata la conduttrice stessa a prendere questa decisione. Come ben saprete, infatti, dopo un lungo periodo di stop dal piccolo schermo, la Ventura era tornata nuovamente alla ribalta conducendo prima il programma Selfie - Le cose cambiano e poi la prima edizione di grandissimo successo di Temptation Island Vip, entrambi prodotti e curati dalla Fascino di Maria De Filippi. Eppure da ...

Temptaion Island Vip : Simona Ventura e l'addio a Mediaset - è ufficiale : Super Simo torna in Rai, sarà al timone di 'The Voice' nonostante il grande successo al timone di 'Temptation Island Vip'.

È ufficiale : Simona Ventura torna (finalmente) in Rai : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookCarlo Freccero colpisce ancora. Dopo essersi accaparrato la nuova stagione di The Good Doctor, serie di successo trasmessa d’estate su Raiuno, il neo-direttore della seconda rete punta tutto su un cavallo di razza, un volto che proprio su Raidue si era costruito una nicchia solida e scintillante: Simona Ventura. I rumors delle ultime settimane che vedevano la conduttrice divisa fra il Biscione e le ...

Simona Ventura scrive al padre per i suoi 80 anni : 'ho passato tutta la mia vita a cercare la tua approvazione' : Una splendida lettera social, con tanto di collage fotografico e video a traino. Simona Ventura ha così voluto celebrare gli 80 anni di papà Rino, con ‘Father and son’ di Cat Stevens ad accompagnare alcune immagini di famiglia, ovviamente private ma rese pubbliche per un giorno."Caro papà... Che giorno importante è questo per te, 80 anni vissuti intensamente. E oggi voglio dirti le parole che non ti ho mai detto!", esordisce la ...

Simona Ventura via da Mediaset : chi condurrà Temptation Island Vip 2019? : Temptation Island Vip: chi sostituisce Simona Ventura? Simona Ventura fuori da Mediaset: la conferma è arrivata poche ore fa da Marco Paolini. Chi sostituirà la conduttrice di Temptation Island Vip alla conduzione del programma? Il primo nome avanzato potrebbe essere quello di Filippo Bisciglia. Il presentatore, con alle spalle ben edizioni di successo della trasmissione vedsione nip, potrebbe avere ora la promozione e tornare in prima serata ...

Simona Ventura toccante : “Papà - una vita a cercare la tua approvazione” : Simona Ventura, commuovente lettera al padre. Le parole che ‘non ti ho detto’: “Credimi, ho passato una vita a cercare la tua approvazione” Auguri papà, le parole che non ti ho detto. Questo il leitmotiv della lettera scritta da Simona Ventura su Instagram per l’ottantesimo compleanno del padre Rino. Un viaggio nel tempo, tra le […] L'articolo Simona Ventura toccante: “Papà, una vita a cercare la tua ...

Simona Ventura fuori da Mediaset. Paolini (Dg palinsesti) : "Peccato - Temptation Island Vip le era venuto bene" : È ufficiale il nuovo addio di Simona Ventura da Mediaset. Lo si apprende, attraverso l'intervista concessa al Messaggero, da Marco Paolini, direttore generale Palinsesti Mediaset. Il dirigente, in risposta al commento del giornalista "Per l’addio di Simona Ventura, però, non vi siete strappati i capelli", ha replicato così:È stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato. prosegui la letturaSimona ...

Simona Ventura fuori da Mediaset. Marco Paolini (DG Palinsesti) : «Peccato - Temptation le era venuto bene» : Simona Ventura Arrivederci e grazie. Dopo due anni avari, Simona Ventura e Mediaset si salutano nuovamente. D’altro canto nelle nostre storie di Instagram ve l’avevamo preannunciato: “Se Simona fa The Voice, sarà molto difficile che rifaccia Temptation“. Oggi arriva la conferma arriva da Marco Paolini, Direttore Generale Palinsesti Mediaset, in un’intervista a Il Messaggero. Al commento della giornalista: “Per ...

Simona Ventura - Marco Paolini (Direttore Generale Palinsesti) conferma l’addio a Mediaset : «Peccato - Temptation le era venuto bene» : Simona Ventura Arrivederci e grazie. Dopo due anni avari, Simona Ventura e Mediaset si salutano nuovamente. D’altro canto nelle nostre storie di Instagram ve l’avevamo preannunciato: “Se Simona fa The Voice, sarà molto difficile che rifaccia Temptation“. Oggi arriva la conferma arriva da Marco Paolini, Direttore Generale Palinsesti Mediaset, in un’intervista a Il Messaggero. Al commento della giornalista: “Per ...

AUGURI BUON ANNO 2019 - FELICE CAPODANNO/ Frasi - video e immagini : Simona Ventura si commuove... : AUGURI CapodANNO 2019: Frasi BUON ANNO, immagini, sticker WhatsApp, adesivi Facebook, stati Instagram e video da condividere con i cari e sui social

The Voice - Simona Ventura condurrà il talent della Rai : ha detto no a La pupa e il secchione : Alla fine Simona Ventura ha deciso di lasciare Mediaset per tornare tra le braccia della Rai. La conduttrice ha accettato l'offerta di viale Mazzini per condurre The Voice of Italy, diventando così la prima donna a guidare il talent musicale. Leggi anche: Ventura, il gossip dopo la fine della storia

Belen Rodriguez - Simona Ventura e Fabrizio Corona tra i Vip tornati single nel 2018 : Sono tanti i personaggi famosi che hanno perso l'amore nel 2018: a poche ore dalla fine dell'anno, facciamo un bilancio sulle coppie Vip che sono scoppiate negli ultimi 12 mesi. Tra i protagonisti del gossip che inizieranno il 2019 da single, spicca sicuramente Belen Rodriguez: dopo due anni, l'argentina ha lasciato Andrea Iannone e si sta godendo le festività con la famiglia e gli amici. Anche Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Matteo ...

Simona Ventura - il suo nuovo amore è Giovanni Terzi? : L'amore torna a sorridere a Simona Ventura. Dopo la fine della lunga storia con Gerò Carraro (con il quale il rapporto è ancora buono), la conduttrice avrebbe un nuovo compagno. A scriverlo è il sito Dagospia, secondo il quale SuperSimo avrebbe iniziato una nuova relazione con il giornalista, architetto e conduttore Giovanni Terzi. La nuova coppia sarebbe nata da poche settimane e per il momento non è uscita allo scoperto, né tantomeno è ...