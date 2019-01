Riunificare Cina e Taiwan | Xi Jinping vuole andare avanti con le buone o con le cattive

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Xila riunificazione fracon ogni mezzo. Non esclude nemmeno l'uso della forza se necessario. Pechinouna riunificazione pacifica, ma non intende lasciare spazio "ad attività separatiste", ha affermato il leader cinese parlando nella solenne cornice della Grande Sala del popolo, sede del parlamento di Pechino."I cinesi non combattono i cinesi", ha affermato Xi, sottolineando che la riunificazione pacifica è nell'interesse delle due parti. Tuttavia, ha aggiunto, "non promettiamo di rinunciare all'uso della forza e ci riserviamo l'opzione di adottare tutti i mezzi necessari". La questione di, ha rimarcato ancora Xi, "è un affare interno cinese e non saranno permesse interferenze esterne". Sin dalla sua nascita nel 1949, la Repubblica Popolare dellaconsideracome una provincia ribelle. E Pechino impone a tutti i ...