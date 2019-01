Reddito - Di Maio : sgravi a chi assume : 21.30 "Gennaio è il mese in cui faremo il decreto per istituire il Reddito di cittadinanza, per aumentare le pensioni minime a 780 euro, incluse quelle di invalidità e quota 100". Lo afferma il vicepremier Di Maio in un intervista. "Le imprese che assumeranno coloro che prendono il Reddito di cittadinanza avranno sgravi per 5-6 mesi" aggiunge Di Maio confermando uno dei punti chiave della misura.

Di Maio : 'Stiamo bloccando le pensioni d'oro' - Reddito cittadinanza da marzo : Le pensioni sono un argomento che generà sempre molta discussione, in particolare in questo momento il taglio delle pensioni d'oro promesso da Di Maio è un argomento cladissimo, ma anche blocco delle pensioni dei comuni cittadini per gli assegni oltre i 1500 euro al mese. La manovra ha costi che richiedono coperture finanziarie ingenti: basti pensare che il solo reddito di cittadinanza avrà un costo di circa 20 miliardi di euro per il triennio ...

Reddito minimo solo agli italiani. La bufala di Di Maio e Salvini : E lo aveva capito fin da subito il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il quale al question time al Senato il 20 settembre scorso aveva spiegato tutto per filo e per segno, scatenando la veemente ...

Reddito cittadinanza - Conte : “Avete crocifisso Di Maio per il balcone - evocando dittature. Ma la sua battaglia di civiltà” : “Tutti quanti erano contrari. Avete persino evocato le dittature, quando Di Maio si è affacciato sul balcone. Ma io condivido la sua battaglia, una battaglia di civiltà”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Reddito di cittadinanza e la scena dei ministri del M5s che dopo l’approvazione in Cdm sulla manovra si erano affacciati dal balcone di Palazzo Chigi. L'articolo Reddito cittadinanza, Conte: “Avete ...

Conte : Di Maio crocifisso per balcone ma plaudo a sua battaglia su Reddito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini sul Reddito : 'ai furbi non ci sarà neanche un euro'. Di Maio con Di Battista per il rilancio del M5s : Il ministro dell'Interno spiega che si stanno incrociando le banche dati per aiutare chi è davvero in difficoltà -

Di Maio : Reddito - no contrasto con Lega : 13.54 "I tempi parlamentari stretti per la la legge di Bilancio sono Legati alla trattativa con la Ue,non c'era alcuna altra intenzione".Così il vicepremier Di Maio."Il maxi emendamento conteneva una serie di interventi frutto dell'accordo con la Ue",chiarisce. Il decreti su quota 100e reddito di cittadinaza,dice il vicepremier, arriveranno nei primi giorni utili dopo le festività."Sul reddito non c'è una una contrapposizione tra modello del ...

Giorgetti su Di Maio : “E’ un puro - ma presto si scontrerà con la realtà” il riferimento è sul Reddito? : Giorgetti risponde su Di Maio; “Cosa penso di lui?”, la risposta però non sembra essere molto positiva se analizzata bene “Un puro”. Quello di Giancarlo Giorgetti a Luigi Di Maio non è un necessariamente un complimento. Il sottosegretario leghista è stato l’ospite della prima puntata de Il confine, l’approfondimento politico condotto da Sarah Varetto su Sky Tg24, e quando gli viene chiesto di esprimere un ...