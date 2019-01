Pensione | l' anno dell' esodo degli statali | Giustizia | Inps e ministeri gli uffici da non

Statali - il 2019 è l'anno dell'esodo - più di duecentomila in Pensione : Il 2019 per gli Statali potrebbe essere l'anno dell'esodo. La pubblica amministrazione italiana ha un'età media decisamente elevata, che ha superato ormai i cinquant'anni (52...

I grillini tolgono un mese di Pensione all’anno : Una mannaia sociale. A pagarne le spese saranno i pensionati, così come scrive Libero Quotidiano sugli effetti del blocco dell’indicizzazione

Pensione - Tria : "Quota 100 in decreto a inizio anno" : MILANO - Pensione in anticipo? Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha confermato che sarà possibile, così come era stato anticipato dal Governo . 'Per quota 100 si confermano l'impianto e l'impatto della riforma. Si potrà andare in Pensione con ...

Lavoro - i giovani d'oggi andranno in Pensione a 80 anni : 'Servono 41 anni di contributi' : Lo ha detto anche l'uomo dei tarocchi: la pensione non arriverà prima degli 80 anni. La gag dell'inviato a Roma di " Stasera Italia " è solo un espediente per raccontare il dramma dei giovani ...

Niente Pensione ai 'superstiti' che non hanno compiuto 67 anni - lo dice l’Ocse : In materia previdenziale adesso finisce all’attenzione dell’opinione pubblica la pensione ai superstiti, la cosiddetta pensione di reversibilità. Si tratta della prestazione previdenziale garantita, in linea di massima, al coniuge di un pensionato passato a miglior vita che rispetti determinate condizioni. In molti casi la reversibilità spetta anche ai figli o a famiglie con determinate situazioni di disagio dal punto di vista della salute o del ...

Pensione anticipata invalidi : un anno di attesa per la finestra 12 mesi : La finestra mobile di 12 mesi si applica anche alla Pensione anticipata invalidi (art. 1, co, 8, del D.Ls. n. 503/1992). Dunque, la norma introdotta dall’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che obbliga i lavoratori dipendenti di ritardare l’accesso alla Pensione di 12 mesi, ovvero di 18 mesi nel caso di lavoratori autonomi, deve essere rispettata anche da lavoratori che presentano un’invalidità pari almeno all’80%. A ...

La "profezia" di Casini : "I nostri figli non avranno la Pensione" : Pierferdinando Casini punta il dito contro la riforma voluta dal governo che andrà a cambiare radicalmente il volto del sistema pensionistico. Ospite ad Agorà , l'ex leader dell 'Udc di fatto attacca ...

Ancelotti : «Chiederemo sosPensione se a Bergamo ci saranno cori razzisti» : Carlo Ancelotti in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli chiede una presa di posizione netta contro i cori razzisti e le discriminazioni negli stadi: "Bisogna che in Italia ...

Quota 100 e assegno di vecchiaia - quanti lavoratori andranno in Pensione nel 2019 : Tra Quota 100, anticipo pensionistico, lavoratori precoci e pensione di vecchiaia, ben 620mila lavoratori potrebbero ritirarsi nel 2019. Un dato, ben al di sopra di quello medio degli ultimi dieci anni, gonfiato soprattutto dalla Quota 100. Ecco quali sono le categorie di lavoratori che potranno andare in pensione e perché si parla di una graduatoria per pensionati.Continua a leggere

Addio ai chilogrammi : dal 2019 andranno in Pensione e subentreranno altre unità di misura : 130 anni sono tanti, indubbiamente, ma ai chilogrammi non volevamo rinunciare, nonostante la loro longevità. L’unità di misura in servizio da oltre un secolo va ora in pensione, e saranno rinnovate anche altre sue “colleghe” ben note ma meno utilizzate, come ampere, kelvin e mole. A rivoluzionare parametri storici sono gli scienziati di 60 paesi riuniti a Versailles per la XXVI Conferenza generale dei pesi e delle misure. ...