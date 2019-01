Lorenzo | ' Ducati troppo alta e grande per me'

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Voglio battere Marquez - la Honda si adatta meglio della Ducati al mio stile di guida' : È stato il primo in Spagna e la persona che ha potenziato lo sport in questo paese. È incredibile che Repsol fosse lì a supportarlo in quel momento.' La presentazione della squadra è fissata per il ...

MotoGp – Addio Ducati - comincia ufficialmente una nuova avventura per Lorenzo : le sue prime parole da pilota Honda : Archiviati i due anni di alti e bassi con la Ducati, Jorge Lorenzo è pronto per iniziare la sua nuova avventura: le prime parole del maiorchino da pilota Honda Con l’arrivo del 2019 è ufficialmente iniziata l’avventura di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino ha avuto modo di provare la sua nuova moto, grazie alla concessione datagli dalla Ducati, già nel 2018, al termine della stagione di MotoGp, nelle prime due sessioni di ...

Polemica su Twitter - Lorenzo : Dovizioso e Ducati nel mirino - : I FENOMENI E' uno Jorge Lorenzo spocchioso quello che ci sta restituendo Twitter, la piattaforma social che il pilota Honda sta utilizzando per passare il tempo durante le vacanze invernali. Proprio ...

MotoGp - Lorenzo : «Vincere con la Ducati è stato speciale» : ROMA - Ha passato un anno e mezzo senza vincere in Ducati, ma quando finalmente ci è riuscito si è sentito "il re del mondo". Così Jorge Lorenzo parla delle sensazioni provate dopo aver trionfato nel 2018 al Gp del Mugello. ' È stata una vittoria speciale, perché è arrivata dopo tanto tempo e un periodo sfortunato. ...

Lorenzo : 'Ducati? Per due mesi re del mondo' - : Ma queste cose possono accadere in MotoGP perché è uno sport molto rischioso'. Per Jorge quindi, l'esperienza è stata tutto sommato positiva: 'Ho avuto anni perfetti e anni molto difficili, come ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - è già guerra? Jorge sincero : il tweet sulle affermazioni di Tardozzi è pungente [FOTO] : Jorge Lorenzo commenta con sincerità ed in maniera pungente delle recenti dichiarazioni di Davide Tardozzi, manager Ducati La stagione 2018 di Jorge Lorenzo non è stata troppo soddisfacente. Il maiorchino ha vissuto un anno travagliato in casa Ducati, tra netti miglioramenti, vittorie, piccole soddisfazioni, ma anche deludenti infortuni e brutte cadute che non gli hanno permesso di chiudere al meglio la sua avventura in ...

MotoGp – “Andavi come in bici sulla Ducati” : il botta e risposta ironico tra Jorge Lorenzo ed il fan su Twitter [FOTO] : Jorge Lorenzo su Twitter risponde ad un suo follower, l’utente lo accusa di ‘essere andato come in bici’ sulla Ducati l’anno scorso: la replica dello spagnolo Jorge Lorenzo è sempre molto attivo sui social ed in particolare su Twitter. Dopo aver postato il video della sua prima vittoria in Ducati, il pilota spagnolo ha commentato: “questo è uno stile selvaggio“. Un utente però, non condividendo il ...

MotoGp - rivelazioni shock di Lorenzo : “ho pensato al ritiro e son caduto in depressione. La Ducati? Non ha creduto in me” : Il pilota spagnolo ha lanciato l’ennesima frecciatina alla Ducati, svelando poi un sorprendente retroscena relativo alla scorsa stagione Il ritiro e, a stretto giro di posta, anche una leggera depressione. Una situazione complicata per Jorge Lorenzo, risolta grazie all’intervento della Honda, che gli ha concesso una chance da cogliere al volo. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha parlato del suo ultimo anno complicato, caratterizzato ...

MotoGP - Dovizioso : 'Anche con Lorenzo ero il pilota di punta Ducati' : MotoGP Ducati Andrea Dovizioso ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione di una sua visita alla Brembo, casa che fa 'frenare' tutti piloti della MotoGP. Il pilota forlivese della Ducati ha parlato dei recenti test di Valencia e Jerez, del nuovo compagno ...

MotoGP - Dovizioso : 'Io punta Ducati? Lo ero anche con Lorenzo' : Il pilota ingegnere passeggia per i reparti, chiede, ascolta, si informa. Per molti il re degli staccatori, "Ma ora che la Ducati è andata in una direzione e le gomme ti chiedono un certo modo di ...

MotoGp – Tensione tra Honda e Ducati per via di Lorenzo - Tardozzi senza mezze misure : “bravi a copiarci” : Interrogato sul nuovo rapporto tra Honda e Lorenzo, Tardozzi non ha lesinato una frecciatina velenosa al team giapponese Jorge Lorenzo ha cominciato un nuovo capitolo della propria carriera, passando alla Honda dopo due anni non proprio convincenti in Ducati. Il pilota spagnolo farà coppia con Marc Marquez, provando a contendere con la stessa moto il titolo al campione del mondo in carica. Sulla nuova avventura del maiorchino si è ...

MotoGp – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...