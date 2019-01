J-Ax | “Per mio figlio vorrei un mondo senza guerre e senza Matteo Salvini”

blogitalia.news

: Quante emozioni, quante battaglie, quanti problemi ma anche quante soddisfazioni e quanti risultati! L’Italia ha ri… - matteosalvinimi : Quante emozioni, quante battaglie, quanti problemi ma anche quante soddisfazioni e quanti risultati! L’Italia ha ri… - matteosalvinimi : Amici Abruzzesi, vi invio il mio pensiero per lo spavento di questa sera col maledetto #terremoto. - beppe_grillo : Per chi se lo fosse perso ecco il mio discorso all'umanità 2018: siate umani! -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) I propositi per il nuovo anno di J-AX: UnSalvini “per lui unguerra einquinamento. ESalvini” non la prende tanto per le lunghe J-Ax, rapper milanese tra i più famosi d’Italia che in un’intervista pre natalizia al Corriere della Sera aveva ripercorso un po’ questo suo anno, il secondo da padre, trattando proprio questo nuovo ruolo che qualche mese fa aveva anche deciso di mettere in musica nel pezzo “Tutto sua madre”, canzone che parlava proprio delle difficoltà che avevano avuto, lui e la moglie, ad avere un. Una canzone intima e sentita che anticipava i suoi live milanesi e probabilmente anche questo 2019 musicale, in cui tornerà solista dopo l’esperienza di “Comunisti col Rolex” assieme all’ex sodale Fedez.Ax è uno di quegli artisti che non ha peli ...