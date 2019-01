Gli strumenti di ghiaccio a 2600 metri sul ghiacciaio Presena

Privacy su Windows 10 : i miGliori strumenti : Ultimamente si è parlato spesso di violazione della Privacy, proprio per questo abbiamo pensato di scrivere un articolo a cui potrete far riferimento se anche voi temete per i vostri dati su dispositivi Windows 10. leggi di più...

Dietro front del M5S suGli F35 : nel 2013 erano “strumenti di morte” oggi “non possiamo rinunciarci perché ha un’ottima tecnologia” : “Si è parlato in Italia degli F35 e spesso in maniera distorta. Bisogna conoscere e valutare le informazioni. Il programma F35, che è stata avviato da oltre venti anni, a differenza di quello che qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia ed è forse la migliore al mondo in questo momento“. Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nel corso del suo intervento, a Montecitorio, in occasione del convegno ...

Disabili - governo istituisce il codice unico. Associazioni : “Primo passo - ora bisogna scriverlo. Si potenzino Gli strumenti” : L’Italia avrà un codice Unico per le persone con Disabilità. Il testo è stato votato mercoledì 12 dicembre dal Consiglio dei Ministri con l’approvazione del decreto Semplificazioni che prevede, tra le varie cose, riassetti normativi, codificazioni di settore, sburocratizzazione delle norme sui lavori pubblici. “E’ una buona notizia ma si tratta solo di una legge delega che dimostra l’attenzione del governo sul tema della Disabilità, un codice ...

Epic sta rendendo disponibili gratuitamente a tutti gli sviluppatori Gli strumenti cross-platform di Fortnite : Come riporta Eurogamer.net, Epic ha annunciato che realizzerà la sua suite di strumenti cross-platform, creati originariamente per Fortnite, e li renderà gratuiti per l'uso da parte di tutti gli sviluppatori, a partire dal prossimo anno.L'idea, come potete immaginare, è quella di realizzare un'integrazione cross-platform, qualcosa per cui Epic è stata determinante, incoraggiando i titolari delle piattaforme dopo il successo fenomenale di ...

Marte : nuove foto dal Pianeta Rosso - InSight si prepara a posizionare Gli strumenti : 1/9 Credits: NASA/JPL-Caltech ...

Gbox offre un set di strumenti per miGliorare l’utilizzo di Instagram : Gbox è un'applicazione che mette a disposizione degli strumenti per migliorare l'esperienza di utilizzo di Instagram e assenti nella versione nativa del popolare social network fotografico. Ad esempio è possibile suddividere le immagini in nove parti e creare l'anteprima nel feed, identificare qualsiasi colore di una foto, modificare lo stile e l'orientamento del testo nelle storie e aggiungere vari effetti glitch alle foto, scaricare ...

Google lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori per migliorare Gli strumenti di sviluppo : Google ha avviato un programma che consente agli sviluppatori di librerie Android e dell'SDK Android di ricevere in modo più rapido e diretto aggiornamenti riguardanti cambiamenti alle policy, librerie e SDK così da poter sviluppare applicazioni in modo più efficiente. L'articolo Google lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori per migliorare gli strumenti di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Disegnare le mappe delle vostre avventure : Gli strumenti online : Quando invece si giocano contenuti propri come luoghi o ambientazioni originali, allora la questione si fa un po' più impegnativa: il mondo che avete creato è tutto sulle vostre spalle! Se non ...

MiGliori strumenti per la privacy di Windows 10 : Temi che Windows 10 possa ledere la tua privacy mentre utilizzi le sue app e gli strumenti messi a disposizione da questo sistema operativo? Non preoccuparti, sei capitato nella guida giusta! Qui scoprirai come controllare la privacy su Windows 10 e i Migliori programmi per aumentare la privacy in un solo clic, senza doversi perdere […] Migliori strumenti per la privacy di Windows 10

Per rilanciare l'occupazione ci voGliono strumenti concreti - non assistenzialismo : L'assistenzialismo non è una risposta efficace. Ai giovani europei e alle persone che sono in difficoltà dobbiamo fornire strumenti che non servano solamente a mettere una pezza, ma che guardino al loro futuro nel lungo periodo. Dobbiamo fare di tutto per garantire loro il diritto ad avere opportunità di lavoro eque.La crisi economica ha reso peggiori le condizioni di lavoro di milioni di cittadini europei e per molti altri ...