Gazzetta | Napoli | Kouame e Almendra nel mirino

Gazzetta : “Ancelotti dovrà tirare Napoli fuori dalla cultura degli alibi” : Si è sentita l’assenza di Koulibaly Nella cronaca della partita, a firma Maurizio Nicita, la Gazzetta sottolinea due aspetti: la sofferenza del Napoli senza Koulibaly e lo stato di forma della squadra che è apparsa giù di tono e probabilmente condizionata dalle polemiche. “Koulibaly – scrive il quotidiano – manca in mezzo alla difesa del Napoli, perche´ la sua onnipresenza (e` la prima volta che Ancelotti e` costretto a ...

Per la Gazzetta “a Napoli le curve si sono astenute dall’omaggio a Koulibaly” : Le curve hanno normalmente tifato La Gazzetta dello Sport scrive che a Napoli le curve non hanno partecipato alle manifestazioni per Koulibaly. Ecco cosa scrive il quotidiano: Fuori dallo stadio decine di bambini hanno distribuito ai tifosi fogli in formato A4 col bel volto sorridente del difensore. Ghoulam ha voluto indossare nel riscaldamento la maglia numero 26 del compagno e al gol del 3-2 Mertens ha urlato il nome di Kalidou, che in ...

Gazzetta : Napoli-Bologna - le curve non indosseranno la maschera di Koulibaly : L’iniziativa per Kalidou Ne abbiamo scritto ieri, rilanciando l’invito del gruppo “Quelli dal Sangue Azzurro”: Napoli-Bologna sarà la (nuova) partita della maschera per Kalidou Koulibaly. Dopo Napoli-Carpi del febbraio 2016, un’altra sfida contro una squadra emiliana nel segno dell’antirazzismo. Molti tifosi indosseranno la fotocopia del volto di Kalidou appena prima del match. Molti, non tutti: gli ultrà non ...

Gazzetta : «Inter-Napoli rovinata dal razzismo : Il commento Alessandro De Calò analizza Inter-Napoli sulla Gazzetta dello Sport. Più che della partita, ovviamente, si parla del contesto: «Triste veder finire tra spinte, calcioni e dita negli occhi una partita così. Spintoni in campo, e fuori, qualche incidente tra tifosi. Peccato. A San Siro si giocava per il campionato, uno scontro diretto tra seconda e terza della classe nel giorno in cui bisognava approfittare della frenata della Juve a ...

Gazzetta : Napoli-Spal - l’attacco degli azzurri è in crisi : Numeri e sensazioni La Gazzetta dello Sport racconta Napoli-Spal attingendo un po’ al gergo delle esagerazioni giornalistiche. Nel titolo della cronaca, si legge che l’attacco di Ancelotti è «in crisi». In effetti, Mertens e Insigne non vanno in gol in partite di Serie A dal 2 novembre scorso, Napoli-Empoli 5-1. Allo stesso modo, però, gli azzurri hanno realizzato otto reti nelle ultime quattro partite di campionato. Due ...

Gazzetta : dubbio Meret per Napoli-Spal - ha fastidi alla spalla : Dopo l’esordio col Frosinone La partita giocata contro il Frosinone sembrava aver restituito Alex Meret al Napoli. Ora, invece, la situazione sembra essere destinata a cambiare di nuovo. Quantomeno, questo è il racconto della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il giovane portiere friulano sarebbe il protagonista di un «mistero». Leggiamo: «C’è un dubbio, però, ed è legato alle condizioni fisiche di Meret.. Anche adesso, ...

Gazzetta : «Con Ancelotti il Napoli si è juventinizzato» : Non insegue più la bellezza Sulla Gazzetta il punto sul campionato lo fa Sebastiano Vernazza. Che tocca vari temi. «Il Napoli vince a Cagliari nel recupero e tiene viva la «speranziella» di rientrare in gara. Gli otto punti di distacco sono tanti, ma non sono ancora troppi. Il Napoli si e` un po’ juventinizzato, non insegue piu` la bellezza del gioco come nelle tre stagioni di Sarri. Gli importa vincere e le turnazioni «Ancelottiane» ne sono ...

Gazzetta : Cagliari-Napoli - Maksimovic c’è; Malcuit e Zielinski dall’inizio? : Dubbi di formazione Cagliari-Napoli apre il tour de force natalizio, quattro gare in quindici giorni (Spal, Inter e Bologna fino a fine anno) per ripartire dopo il flop di Liverpool. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ancelotti ha ricevuto buone notizie dall’infermeria. Maksimovic ha recuperato, così sostituirà Albiol al centro della difesa. Lo spagnolo, così come Insigne e Mertens, è tornato affaticato ...

Liverpool-Napoli - la moviola Gazzetta : Van Dijk “salvato” dal pallone : Il fallo su Mertens Ci sono state delle polemiche per il fallo di Van Dijk su Mertens, nel primo tempo. Solo cartellino giallo per un’entrata durissima del difensore centrale olandese. La Gazzetta dello Sport prova a interpretare la decisione di Skomina nella sua moviola. Leggiamo: «Al 13’ del primo tempo, intervento pericoloso in scivolata con piede a martello su Mertens da parte di Van Dijk, che prende il pallone e poi sullo slancio la ...

La Gazzetta : “Con Ghoulam il Napoli ha più armi sui calci da fermo” : Due assist Giustamente Maurizio Nicita, inviato della Gazzetta, si sofferma sulla prova di Ghoulam contro il Frosinone. Nicita inquadra la partita per quella che è stata, una prova semplice contro un avversario che non ha mai messo in difficoltà gli azzurri, ma poi evidenzia la prova dell’algerino. “Svetta quel Faouzi Ghoulam, che a sorpresa gioca l’intera gara e fai fatica a pensare che sia un atleta lontano da oltre 13 mesi dai campi ...

Gazzetta : Napoli-Frosinone - Meret in campo dall’inizio : Il possibile esordio Ne abbiamo scritto anche noi, ieri: Napoli-Frosinone potrebbe essere la partita di Meret, Anzi, alla Gazzetta dello Sport ne sono certi. Esordio dal primo minuto per il giovane portiere friulano a poco meno di cinque mesi dall’infortunio all’ulna, operata a luglio. Recupero lungo, laborioso, ma finalmente portato a termine. «Sarà una partita importante, Meret potrà riprendere confidenza con le partite vere, dopo ...

Gazzetta : Napoli-Frosinone - chance per Meret? : Spifferi da Castel Volturno Forse stavolta ci siamo davvero. C’è concordanza di fonti, per cui Alex Meret potrebbe esordire con la maglia del Napoli. Domani c’è il match contro il Frosinone, una partita importante ma sicuramente meno “complessa” di Liverpool-Napoli, in programma martedì sera. E allora potrebbe essere finalmente arrivato il momento di buttarsi alle spalle l’infortunio al secondo giorno di ritiro. Lo ...

La Gazzetta esalta la rosa del Napoli : squadra con più gol dalla panchina : Per il Napoli i gol dalla panchina sono otto Il @sscNapoli è la formazione che ha segnato più gol finora nell’ultima mezz’ora di gioco (14) #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 3 dicembre 2018 La Gazzetta ripete il concetto, sbaglia il numero: ne attribuisce sette anziché otto ma il punto non cambia. Il quotidiano esalta la forza e la mentalità del Napoli di Ancelotti e scrive: È il 14esimo gol del Napoli nel­ l’ultima ...

Gazzetta : Napoli - in Champions c’è l’effetto Ancelotti : Il commento Napoli-Stella Rossa certifica che la squadra partenopea è ancora in corsa nel girone della morte. Anzi, dopo cinque partite è primo in classifica, imbattuto contro Psg e Liverpool. Una specie di miracolo di Natale leggermente fuori stagione, giusto di qualche giorno. Potrà compirsi ad Anfield, tra due settimane. Il commento sulla Gazzetta dello Sport di Alessandro De Calò individua il “responsabile” del cambio di passo: ...