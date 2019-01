Serena Williams vs Federer | Ho giocato contro il più grande di tutti i tempi

Serena Williams VS Roger Fereder/ Alla Hopman Cup nel doppio misto lo scontro tra star del tennis : vince il Re : Serena Williams VS Roger Federer: le star del tennis si incrociano nel doppio misto Alla Hopman Cup. E' il Re a trionfare con Bencic.

Hopman Cup - Federer vince la sfida show contro Serena Williams : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense , La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Per gli Usa è la ...

Tennis - la prima volta di Federer contro Serena Williams : I due campioni insieme collezionano 46 Slam. Le leggende viventi del Tennis una contro l'altro nell'Hopman Cup di Perth

Hopman Cup - Federer vince la sfida show contro Serena Williams : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Per gli Usa è la seconda ...

Madre e sportiva - la forza di una donna incredibile : il messaggio di Serena Williams ai genitori che lavorano è emozionante : Culla la figlia mentre si allena, Serena Williams si divide fra il ruolo di sportiva e Madre: il messaggio a tutti i genitori che lavorano è emozionante Molto spesso la carriera lavorativa di una donna subisce un netto rallentamento, una pausa, o addirittura anche una fine prematura, quando si affronta una gravidanza. L’impossibilità, per un periodo più o meno lungo a seconda del caso e della persona, di non poter lavorare al massimo ...

Hopman Cup – Svizzera batte USA : Federer fa la differenza in singolo e doppio - Serena Williams si prende il match femminile : La tanto attesa sfida Svizzera vs USA va a favore del duo elvetico: Federer fa la differenza nel singolare maschile contro Tiafoe e nel doppio misto, Serena Williams vince il singolare femminile contro Bencic Svizzera vs USA, o più semplicemente Roger Federer vs Serena Williams, con buona pace dei partner Bencic e Tiafoe: poteva essere tranquillamente riassunta così la seconda sfida del Gruppo B della Hopman Cup. A trionfare è stata la ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

Tennis - Federer vs Serena Williams : capodanno show alla Hopman Cup : Roger Federer e Serena Williams si affronteranno domani in quel di Perth nella sfida Usa-Svizzera della Hopman Cup I media l’hanno già definita la nuova ‘battaglia dei sessi‘, in pratica un’edizione aggiornata dello storico incontro del 1973 in cui Billie Jean King mandò al tappeto l’ex numero uno del mondo in campo maschile Bobby Riggs. E anche se nelle dichiarazioni della vigilia non vi è alcuna traccia ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

Tennis – Hopman Cup - Serena Williams non basta agli USA : la Grecia batte i tennisti a stelle e strisce : Alla Hopman Cup Serena Williams vince per gli Stati Uniti, ma la Grecia trionfa nella sfida diretta contro gli USA grazie al doppio misto ed a Tsitsipas Terza giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di Tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni organizzato dall’Itf sul cemento australiano che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth ...

Tennis - Olympia show ad Abu Dhabi : la figlia di Serena Williams dolcissima a bordo campo [VIDEO] : WTA – Olympia Ohanian, figlia di Serena Williams e di Alexis Ohanian, ha seguito la madre sino ad Abu Dhabi Alexis Ohanian e la piccola Olympia hanno iniziato a seguire mamma Serena Williams in giro per il tour WTA. La nuova stagione per la Tennista americana è partita da Abu Dhabi, dove è stata impegnata assieme alla sorella Venus. Ebbene, la piccola Olympia ha fatto il tifo per mamma e zia a bordo campo, seguendo con attenzione ...

Serena Williams : 'Non voglio tornare sulla polemica con Ramos agli US Open' : Serena Williams ha recentemente parlato del suo tentativo di eguagliare il record di 24 titoli Slam di Margaret Court. Dopo la sconfitta contro sua sorella Venus ad Abu Dhabi, l'ex numero 1 del mondo ha dichiarato: 'Il numero 24 è sempre stato significativo fin da quando ne avevo 22, e poi 23. Si tratta di un record che voglio chiaramente, ma per arrivarci devo essere in grado di battere ...

Mubadala World Tennis Championship – Il derby tra le sorelle Williams va a Venus - Serena ko al match tie break : Ad Abu Dhabi il derby tra sorelle Venus: al Mubadala World Tennis Championship trionfa Venus su Serena al match tie break Serena Williams è tornata in campo dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka. La campionessa statunitense ha trascorso le festività natalizie tra allenamenti e famiglia, anche in campo. Serena ha infatti sfidato oggi la sorella Venus nel torneo di esibizione di Abu Dhabi. Dopo un primo set portato a casa, ...

Serena Williams : 'Ho lavorato duramente per arrivare dove sono ora' : Quando lei divenne numero 1 del mondo, improvvisamente mi sono sentita motivata ad arrivare fino a quel punto. Penso che abbia sicuramente giovato alla mia carriera.' L'ex numero 1 WTA inizierà il ...