Incendio a casa | tre feriti di cui uno grave | a salvarli è stato un automobilista

Botti di Capodanno : petardo in casa lanciato da una finestra - è divampato un Incendio : Dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri a Livorno sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell’edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state ...

Casale di Scodosia. Incendio devasta un mobilificio in via Caodalbero : Un Incendio ha letteralmente devastato un mobilificio nella Bassa Padovana. Il devastante rogo è divampato nella prima serata di ieri in

Incendio a Zagro di Cellio : casa inagibile : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio a Zagro di Cellio: casa ...

Incendio in casa : due morti e due feriti - si indaga sulle cause del rogo : Nel rogo divampato da un’abitazione di Padonchia nel comune di Monterchi (Arezzo) hanno perso la vita donna di 80 anni, disabile, e il marito 84enne, mentre altre due persone sono rimaste intossicate. Secondo una prima ricostruzione tra le possibili cause del rogo potrebbe esserci il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi. I due anziani vivevano al primo piano della palazzina interessata dalle ...

Incendio in una casa nell'Aretino : due morti e due feriti : Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, nell'Incendio di un appartamento a Padonchia, una frazione di Monterchi , Arezzo, . I morti sono due anziani mentre ...

Incendio in una casa a Monterchi - vicino ad Arezzo : due morti | : Le fiamme sono divampate intorno alle 4:40 del mattino, in un'abitazione di Padonchia, frazione di Monterchi. Le vittime sono due anziani, ferite anche altre due persone. Da accertare le origini del ...

Incendio in una casa a Monterchi - vicino ad Arezzo : due morti : Incendio in una casa a Monterchi, vicino ad Arezzo: due morti Le fiamme sono divampate intorno alle 4:40 del mattino, in un'abitazione di Padonchia, frazione di Monterchi. Le vittime sono due anziani, ferite anche altre due persone. Da accertare le origini del rogo Parole chiave: ...

Incendio in una casa nell'Aretino - morti 2 anziani : Tragico Incendio in provincia di Arezzo con due morti e due feriti per le fiamme divampate nella notte in un appartamento una frazione di Monterchi. Intorno alle 5 del mattino le fiamme hanno avvolto l'abitazione della frazione di Padonchia per cause ancora da chiarire. Due anziani sono deceduti e due donne di 27 e 56 anni sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite all'ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono intervenuti i ...

Incendio in casa nell'Aretino : due anziani morti e due donne ferite - : Le fiamme sono divampate intorno alle 4:40 del mattino, in un'abitazione di Padonchia, frazione di Monterchi , Arezzo, . Le due persone ferite sono state portate in ospedale in codice giallo. Da ...

Incendio in casa nell'Aretino : due anziani morti e due donne ferite : Incendio in casa nell'Aretino: due anziani morti e due donne ferite Le fiamme sono divampate intorno alle 4:40 del mattino, in un'abitazione di Padonchia, frazione di Monterchi (Arezzo). Le due persone ferite sono state portate in ospedale in codice giallo. Da accertare le origini del rogo Parole chiave: ...

Scoppia Incendio in casa : anziano muore tra le fiamme Il rogo partito dalle luci dell'albero : di Ermanno Amedei Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al terzo piano e la vittima é un ex ...

Ariccia - scoppia Incendio in casa : anziano muore tra le fiamme : Una persone é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al secondo e la vittima é un ex bidello di circa 80 ...

Varese - tenta di salvare la casa in fiamme : 49enne muore nell'Incendio : Ha tentato di salvare la sua casa in fiamme e purtroppo è morto nell'incendio. Salvi invece gli anziani genitori, che sono fuggiti subito. Stefano Amicarelli, 49 anni, geometra e fratello del ...

Fiamme da una stufa difettosa - anziano muore nell'Incendio della casa : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...