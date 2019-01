Capodanno | oltre 200 feriti | due gravi 45 arresti

Capodanno : a Roma oltre 160 interventi dei vigili del fuoco - cassonetti in fiamme : Almeno 160 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco di Roma nella notte di Capodanno. Alta la percentuale di incendi, circa il 75%: colpiti soprattutto cassonetti di immondizia, depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto. I roghi hanno coinvolto anche almeno 15 auto e 6-7 appartamenti soprattutto nella periferia. Non si registrano feriti, stabili evacuati o viabilità interrotta. I pompieri della Capitale sono intervenuti ...

Capodanno - Fipe : “Cenone al ristorante per oltre 6 milioni di italiani” : I dati confermano che sempre più gli italiani decidono di celebrare l’ultimo dell’anno fuori casa. Saranno oltre 6,3 milioni (100.000 unità rispetto al 2017) a cenare, con o senza veglione, in uno dei 93.000 ristoranti (il 78,4% del totale) aperti per la notte di San Silvestro. L’86% dei ristoratori si dice ottimista sulla possibilità di riempire il locale. Lo rileva la Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi ...

Capodanno cenone al ristorante per oltre 6 milioni di italiani : Nove ristoranti su dieci puntano ad offrire solo la cena per la notte di Capodanno, mentre il restante 10% metterà a punto per i propri clienti anche un vero e proprio veglione con spettacoli dal ...

Capodanno : per oltre 6 milioni di italiani cenone al ristorante : Fipe, la Federazione italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, ha condotto uno studio dal quale è emerso che saranno 6,3 milioni, contro i 6,2 milioni dello scorso anno, gli italiani che aspetteranno il 2019 in uno dei 93mila ristoranti aperti l’ultimo dell’anno. Il cenone costerà in media 80 euro (94 euro con un vero e proprio veglione) e si spenderanno complessivamente 507 milioni di euro. L'articolo Capodanno: per oltre 6 milioni ...

Capodanno - Coldiretti : in Calabria in oltre 4 mila scelgono l'agriturismo : Un ulteriore e significativo segnale - conclude - delle grandi potenzialità che ha l'agroalimentare calabrese che da tempo traina l'economia della nostra regione sui mercati anche nazionali ed esteri"...

Capodanno : oltre 4 mila negli agriturismi calabresi : La Coldiretti Calabria annuncia che gli ospiti negli agriturismi calabresi per Capodanno saranno oltre 4 mila. Tutti in cerca di pietanze prelibate