Botti - nessun morto ma due feriti gravi : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all'uso dei Botti durante i festeggiamenti per Capodanno. In particolare in provincia di Milano un giovane è in gravi ...

37 feriti a Napoli per i Botti di Capodanno - ma nessuno da colpo d'arma da fuoco : Sono in totale 37 i feriti tra Napoli e la sua provincia durante la notte di San Silvestro, e tutti hanno riportato lesioni da scoppio di petardi o altri artifizi esplodenti. Per il primo anno dunque, nel capoluogo partenopeo non si registra il ricovero in pronto soccorso di persone ferite da colpi di arma da fuoco esplosi per 'festeggiarè l'anno nuovo. In città sono 23 le persone che sono ricorse alle cure dei medici, di ...