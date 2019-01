Battute | sorrisi e selfie | Federer-Williams | un match mai visto

corrieredellosport

: RT @arrianehollygdr: - per vederli crollare giù. Io ho detto, 'Poi ho perso tutto. Chi può salvarmi ora?' E, Baal, Dean, voi siete stati la… - dean_hollygdr : RT @arrianehollygdr: - per vederli crollare giù. Io ho detto, 'Poi ho perso tutto. Chi può salvarmi ora?' E, Baal, Dean, voi siete stati la… - lenahollygdr : RT @arrianehollygdr: - per vederli crollare giù. Io ho detto, 'Poi ho perso tutto. Chi può salvarmi ora?' E, Baal, Dean, voi siete stati la… - arrianehollygdr : - per vederli crollare giù. Io ho detto, 'Poi ho perso tutto. Chi può salvarmi ora?' E, Baal, Dean, voi siete stati… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) ROMA - Roger contro Serena, o meglio 43 Slam in campo o forse anche la 'battaglia dei sessi' 2.0: è stato davvero un Capodanno con i fuochi d'artificio quello andato in scena a Perth , in Australia, ...