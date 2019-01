Assassin’s Creed Adder trapela in rete | Si torna nell’Antica Roma

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi contenuti disponibili da oggi : Ubisoft prosegue il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey con Nuovi contenuti. Dopo il lancio del DLC “L’Eredità della prima Lama” e il terzo episodio de “I Racconti Perduti della Grecia – L’immagine della Fede”, arrivano in data odierna delle novità, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Arriva la Glory of the Law A partire da oggi i giocatori ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo svelate da Ubisoft : Se in questi giorni vi state cimentando nel primo DLC di Assassin’s Creed Odyssey, sarete lieti di sapere che si tratta solo di una delle novità previste, ad annunciarlo è stata la stessa Ubisoft, la quale ha svelato il programma dei futuri aggiornamenti, scopriamoli insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Aggiornamenti e DLC in arrivo A seguire alcune delle novità in arrivo: 2 ulteriori episodi per ...

Il primo episodio de L’Eredità della Prima Lama di Assassin’s Creed Odyssey è disponibile : Ubisoft annuncia il lancio di Preda, il primo episodio del primo arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey, L’Eredità della Prima Lama, su tutte le piattaforme disponibili. Il primo episodio introduce una serie di nuovi elementi e caratteristiche in Assassin’s Creed Odyssey, oltre all’inizio di una nuova ed epica storia in cui sarà possibile incontrare Dario, il primo leggendario ...

Assassin’s Creed Odyssey Trucchi e Soluzioni : Le nostre Guide : Con l’imminente arrivo delle espansione di Assassin’s Creed Odyssey, abbiamo realizzato per voi quest’indice, dove vi riportiamo tutte le Guide da noi realizzate sul gioco, nella speranza che possano tornarvi utili se vi state cimentando nell’ultimo capitolo della serie firmata Ubisoft. Assassin’s Creed Odyssey: Tutte le nostre Guide Assassin’s Creed Odyssey porta i giocatori nell’antica ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con i Livelli di Maestria : Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna in vista dell’arrivo del primo DLC, introducendo i Livelli di Maestria. Ubisoft ci spiega in breve di cosa si tratta, a cosa servono e come si usano. Assassin’s Creed Odyssey: I Livelli di Maestria La Patch 1.1.1 aggiunge i Livelli di Maestria in Assassin’s Creed Odyssey, a seguire la spiegazione di Ubisoft: Il sistema dei Livelli di Maestria fornisce un nuovo modo per ...

Il primo episodio de L’Eredità della Prima Lama di Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile dal 4 dicembre : Ubisoft ha annunciato le date di uscita degli episodi del primo arco narrativo post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey, L’Eredità della Prima Lama. Il primo episodio, Preda, sarà disponibile dal 4 dicembre su tutte le piattaforme. Assassin’s Creed Odyssey si espanderà a dicembre Attraverso Preda e i due episodi successivi, i giocatori continueranno la propria Odissea nell’Antica Grecia per ...

Unitevi a Ezio - Aguilar e Shao Jun nel GDR strategico Assassin’s Creed Rebellion : Assassin's Creed Rebellion è un gioco di ruolo strategico/gestionale tratto dall'universo di Assassin's Creed di Ubisoft in cui dovrete creare una confraternita e reclutare assassini unici per innescare la ribellione. Il gameplay prevede lo sviluppo di una fortezza per migliorare la forza e le abilità dei vostri Assassini, costruendo stanze, creando nuovi equipaggiamenti e medicine, raccogliendo le risorse e i frammenti di DNA per sbloccare ...

Download Assassin’s Creed Rebellion disponibile al 21 novembre - come scaricarlo su Android e iOS : Le novità in merito alla saga di Assassin's Creed non smettono di susseguirsi: stiamo d'altronde parlando di una delle serie di punta (se non quella di punta in assoluto) di Ubisoft, il publisher transalpino che ha sviscerato la millenaria lotta tra la setta degli assassini e i templari. A distanza di poco più di un mese dall'avvento sugli scaffali di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga dedicato alle console casalinghe, buone ...

Assassin’s Creed Odyssey si espande gratuitamente con Intervento Divino : A partire da oggi è ufficialmente disponibile la nuova espansione gratuita per Assassin’s Creed Odyssey, la quale introduce in gioco la missione”Intervento Divino” di Racconti Perduti della Grecia. Nuova espansione disponibile per Assassin’s Creed Odyssey Grazie a Racconti Perduti della Grecia, potrete approfondire la storia principale tramite una serie di DLC gratuiti. Quest’oggi Ubisoft mette a ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Odyssey aggiunge nuova missione - Transmog e aumenta level cap : Un nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey è arrivato, si tratta della 1.07 che introduce nel gioco una nuova missione, nuove personalizzazioni estetiche e tante altre novità. Ubisoft ha rilasciato la nuova patch durante la giornata di oggi, giovedì 15 novembre e gli sviluppatori ne hanno approfittato per risolvere anche una serie di bug e altri problemi già riscontrati da molti giocatori. Il nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con Level Cap e Transmog : A partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale porta il gioco alla versione 1.07, tra le novità introdotte troviamo l’incremento del Level cap da 50 a 70 e la Transmog, scopriamo di cosa si tratta. Assassin’s Creed Odyssey: Guida al Transmog La nuova funzionalità introduce la possibilità di creare combinazioni estetiche differenti per il ...

Assassin’s Creed Odyssey : Arriva il Boss Steropes : Se avete completato Assassin’s Creed Odyssey e sconfitto i Boss Leggendari, sarete lieti di sapere che a partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo Boss, il quale vi permetterà di ricevere come ricompensa l’arco da guerra leggendario. Assassin’s Creed Odyssey: Nuovo Boss da sconfiggere Se farete un viaggio nell’antica Grecia di Odyssey da oggi, noterete un nuovo Boss da sconfiggere nella mappa di ...

Uscita Assassin’s Creed 3 ha finalmente una data? I dettagli sui contenuti : La voglia di rituffarsi ancora una volta nel mondo di gioco di Assassin's Creed 3 è senza dubbio elevata in tutti i fan della serie dedicata ad Assassini e Templari. A distanza di poco più di un mese dall'Uscita di Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft torna a parlare della propria serie principale in un botta e risposta con i propri fan che ha avuto per protagonista anche il terzo capitolo ufficiale della saga. Ai puristi della storia degli ...