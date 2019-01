App Android come Trip Advisor | Shazam e Spotify condividono dati con Facebook senza il

Diverse App Android inviano dati a Facebook senza chiedere il permesso degli utenti : Un nuovo studio mette in allarme gli utenti Facebook sulla sicurezza dei loro dati a causa di Diverse applicazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Diverse app Android inviano dati a Facebook senza chiedere il permesso degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store il Capodanno è ricco di offerte su App e giochi Android : Arriva un Capodanno ricco di offerte sul Play Store: sono oltre 100 le app e i giochi Android in sconto o gratuiti. E voi siete pronti ad approfittarne?

Come trasferire WhatsApp da iPhone a Android : Visto che avete deciso di effettuare il passaggio da un melafonino a uno smartphone con il sistema operativo mobile di Google, state trasferendo i file più importanti. In questa guida, vi parleremo nello specifico di leggi di più...

Irresistibili sticker WhatsApp per il buon anno 2019 : soluzione e guida App per Android : Quest'anno gli auguri di buon anno 2019 più originali saranno quelli veicolati attraverso sticker WhatsApp, non c'è dubbio. Gli adesivi nelle chat singole e di gruppo dell'applicazione di messaggistica non sono affatto mancati nella recentissima festività del Natale 2018 (proposti anche nella nostra guida) e dunque non potevamo esimerci dal proporre una soluzione simile per la ricorrenza del 1 gennaio. L'applicazione contenente gli sticker ...

Come formattare il testo su WhatsApp per Android e iOS (10 trucchi) : Anche se WhatsApp supporta chiamate vocali e video, i messaggi di testo rimangono la sua funzionalità principale. Che si tratti di auguri, di buongiorno, battute o messaggi importanti, le persone preferiscono inviarli tramite testo. La [...] L'articolo Come formattare il testo su WhatsApp per Android e iOS (10 trucchi) è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

ASUS ZenFone 5Z brucia le tAppe : rilasciato Android 9 Pie a Taiwan - e si può già installare da noi : In ASUS si sono superati e ZenFone 5Z ha bruciato le tappe scavalcando le aspettative più rosee: la ZenUI basata su Android 9 Pie è in rilascio a Taiwan

Google si prepara a spostare la sua Web App Messaggi da Android.com a Google.com : Il team di Google si prepara ad apportare un'importante modifica ad uno dei suoi servizi principali. Scopriamo insieme di quale si tratta

Il Play Store ci regala un Natale ricco di offerte su App e giochi Android : Sono più di 80 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui solo 11 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per celebrare il Santo Natale?

Appuntamenti precisi per i vari Samsung Galaxy con Android Pie : tabella di marcia ufficiale : Emergono finalmente novità ufficiali per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per diversi Samsung Galaxy, grazie ad una vera e propria roadmap che è stata resa pubblica dal colosso coreano a Natale. Dopo aver esaminato alcuni aspetti dettagliati del pacchetto software, come avrete intuito anche nella giornata di ieri con un articolo apposito, finalmente possiamo andare nel concreto sull'argomento ...

Le migliori App Android del 2018 da provare subito : ... potrete usufruirne anche in assenza di rete: La nostra scelta: Locus Map Pro Locus Map Pro - GPS Outdoor navigazione e mappe I permessi di root aprono le porte ad un mondo di possibilità Se siete ...

IPTV Extreme Apk - La migliore App IPTV per guardare la TV sul tuo smartphone Android - Iptv Extreme - : ... oggi vogliamo segnalarvi Iptv Extreme senza dubbio una delle migliori applicazioni , lettore video Iptv, disponibile per Android che consente di guardare in streaming film, spettacoli e canali TV ...

Simpatici sticker WhatsApp di Natale 2018 : guida adesivi gratuiti e divertente su Android : Scommetto che molti dei nostri lettori d'ora in poi e nei prossimi giorni saranno a caccia di sticker WhatsApp di Natale da condividere nella propria app di messaggistica per far colpo e bella figura su amici, conoscenti e parenti. Gli adesivi sono divenuti una vera e propria moda all'interno del servizio dopo la loro prima apparizione a fine ottobre ed è più che normale provare a variare rispetto al pacchetto più che limitato di soluzioni in ...

Confermata la vulnerabilità di due App Android usate dalle forze armate USA : Due applicazioni per Android utilizzate dalle forze armate statunitensi nelle situazioni di combattimento sono risultate vulnerabili e avrebbero potuto fornire un accesso a informazioni riservate.

Tablet Messenger sincronizza tutti i messaggi delle App di messaggistica sul vostro tablet Android : tablet Messenger è un'applicazione che permette di gestire sui tablet Android tutti i messaggi provenienti dalle app di messaggistica istantanea. tablet Messenger sincronizza i messaggi in un'unica app e consente di passare comodamente da un'app di messaggi a un'altra, inoltre offre numerose impostazioni come modificare le dimensioni dei caratteri ed effettuare lo zoom di testo e immagini.