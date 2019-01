: Da Abu Mazen messaggio per Netanyahu e Trump: 'Gerusalemme capitale eterna della Palestina' - HuffPostItalia : Da Abu Mazen messaggio per Netanyahu e Trump: 'Gerusalemme capitale eterna della Palestina' - TelevideoRai101 : Abu Mazen: 'Gerusalemme è palestinese' - iris_versari : RT @HuffPostItalia: Da Abu Mazen messaggio per Netanyahu e Trump: 'Gerusalemme capitale eterna della Palestina' -

"Non consentiremo ad alcuno di ordire complotti contro, che resterà la capitale eterna dello Stato". Così il presidente dell' Anp, Abu, intervenendo a Ramallah alle celebrazioni per l'anniversario della costituzione di al Fatah. Abu, riferisce l'agenzia ufficiale di stampaWafa, punta il dito contro il presidente Usa, Donald Trump: "Non gli consentiremo di svenderea Israele".(Di martedì 1 gennaio 2019)