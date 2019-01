10 date che faranno passare alla storia il 2019

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon 2019 a tutti gli appassionati di Formula Uno! Siamo solamente a Capodanno, ma è già tempo di pensare alla nuova stagione della massima categoria del motorsport, che ci accompagnerà per tutto l’anno, con 21 appuntamenti imperdibili. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutto il Calendario completo del Mondiale di F1 2019, con gli Orari di ogni sessione, Gran Premio per Gran Premio. Si incomincerà, come sempre, a Melbourne, con il ...

Calendario F1 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Calciomercato : le date e quello che c'è da sapere sulla finestra di gennaio : TORINO - Le trattative sono già in pieno svolgimento, ma i nuovi contratti di Serie A e Serie B potranno essere depositati in Lega a partire da giovedì 3 gennaio . La data di chiusura della sessione ...

Calendario ciclismo 2019 : date e programma di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri : Tutto pronto per una nuova Grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il Calendario completo con Tutte le date e il programma delle gare. Calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean ...

Ginnastica - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Che abbuffata con Europei - Mondiali e Giochi Europei : Il 2019 sarà un anno davvero molto intenso per la Ginnastica artistica, ci aspettano dodici mesi ricchissimi con una sfilza di eventi che non ci daranno un momento di respiro. I Mondiali rappresentano l’appuntamento clou: a Stoccarda (Germania), dal 4 al 13 ottobre, non si assegneranno soltanto i titoli iridati ma verranno messi in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’Italia che cercherà di essere grande ...

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

Baseball - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Anno fondamentale con Europei e qualificazioni olimpiche : Per il Baseball italiano, il 2019 che si sta per aprire riveste un’importanza non secondaria: è l’Anno sia degli Europei che del torneo di qualificazione olimpica (che sembra sempre più vicino a esser ospitato dall’Italia, anche se manca l’ufficialità). Da una parte, l’attività della Nazionale può riservare parecchie soddisfazioni nell’eterna e incessante sfida contro l’Olanda. Dall’altra c’è ...

Softball - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Anno fondamentale con Europei e qualificazioni olimpiche : Sarà un Anno importante, il 2019, per il Softball italiano. Oltre al campionato di Serie A1 e alle Coppe europee che si svolgerAnno nel mese di agosto, verrà anche il tempo del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tappa quasi fondamentale per una Nazionale che sta facendo capire al mondo di avere una squadra forte e anche futuribile. La Serie A, con Bussolengo a difendere il titolo di Campione d’Italia, partirà sabato 30 ...

The Flash 5 - Arrow 7 e Supergirl 4 in onda in Italia anche su Sky : Mediaset annuncia le date ufficiali : Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato: The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 hanno finalmente una data ufficiale di messa in onda su Mediaset. Mentre ancora non c'è traccia di un passaggio in chiaro per le stagioni precedenti, andate in onda solo su Premium, ecco arrivare una gradita notizia che da il via il conto alla rovescia in attesa di vedere i nuovi episodi. The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 attualmente sono in pausa ...

