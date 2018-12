Trattamenti spa per l’inverno

vanityfair

: ???????? Buon Compleanno a Claudia.. la nostra Spa Manager ?? Vi aspettiamo a Riccione con i nuovi trattamenti di DIVA… - DV_hospitality : ???????? Buon Compleanno a Claudia.. la nostra Spa Manager ?? Vi aspettiamo a Riccione con i nuovi trattamenti di DIVA… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Anti età per il visoRiequilibrante al cioccolatoAnti ossidante per il visoEnergizzante per il corpoAromaterapia su misuraRivitalizzante per il visoProfondo relaxEsfoliante viso & corpoRiscaldante per il corpoPurificante per il corpoL’inverno è arrivato, l’aria è gelida e il winter blues, o depressione stagionale, minaccia di turbare il buon umore dei più sensibili e dei meteoropatici. Secondo un nuovo studio dell’Università di Pittsburgh pubblicato sulla rivista medica “Hepatology”, i climi più freddi e con minore numero di ore di luce solare aumentano il consumo di alcolici (“Colder weather and fewer sunlight hours increase alcohol consumption”). I ricercatori hanno sottolineato la propensione a sviluppare anche sintomi depressivi in presenza di molte ore di buio e di freddo. Senza gridare al miracolo, è però vero che regalarsi ogni tanto ...