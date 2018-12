Studio Universal chiude dopo vent’anni | canale spento nel 2019

tvzap.kataweb

: Studio Universal termina le trasmissioni il 31 dicembre 2018 - movietele : Studio Universal termina le trasmissioni il 31 dicembre 2018 - fra01ita : @Premium_Action ora che studio universal non c'è più su premium e da nessun'altra parte...la serie tv Feud dove andrà a finire??? - iLoveShreu : @kidMweus 122, studio universal HD uh?? -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Attivo in Italia dal maggio del 1998, vent’anniufficialmente i battenti (per la seconda volta, in realtà): il 31 dicembre 2018 è l’ultimo giorno di trasmissioni deltematico dedicato ai contenuti prodotti proprio dalla, dal 2009 parte dell’offerta cinema di Mediaset Premium (la piattaforma pay su digitale terrestre della rete di Cologno Monzese, che nel 2018 ha anche chiuso la sua sezione sportiva). Ne ha dato notizia la redazione delattraverso il proprio profilo Instagram, condividendo anche un video di saluto al proprio pubblico. Nel corso del suo percorso,è stato anche partner di Stream TV e di Sky.View this post on Instagramil 31 Dicembre cesserà le trasmissioni. E come nei grandi film americani è proprio il finale a ...