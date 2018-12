Sebastiano Somma | Mi manca la tv | mi piacerebbe riprendere Un caso di

blogo

(Di lunedì 31 dicembre 2018)"Ancora mi riconoscono in tanti, sento un grande affetto intorno a me. Evidentemente ho seminato bene".racconta così in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il suo rapporto con il pubblico. L'attore, diventato popolare grazie alle serie televisive Rai come Sospetti (2000-2004) e Undi coscienza (2003-2013), ammette di sentire lanza del piccolo schermo, che in effetti non frequenta più da almeno due anni:Certo che mila televisione, ma sono tranquillo e sicuro che qualcosa di bello arriverà. Nel frattempo sto crescendo, seminando, sono curioso di cose nuove, non resto fermo. Nella vita di un attore ci sono alti e bassi e non soffro di questo, so bene che è così. Ho ormai una mia forza e una solidità acquisite nel tempo.: "Mila tv, miUndi coscienza" ...