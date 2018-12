Grillo non parla di politica | ma dice | restate umani

Grillo col "nuovo" corpo nel suo controdiscorso : "Non sono più l'Elevato" : Come al solito, insieme al discorso di fine anno di Mattarella c'è anche il controdiscorso di Beppe Grillo. Dura pochi minuti su Facebook il video del fondatore del M5S e questa volta il comico "scinde" la mente dal corpo: appare solo attraverso lo schermo di un iPad sul corpo di un uomo muscoloso. Insomma: non il nuovo volto, ma il nuovo corpo del fondatore del Movimento."sono ormai a livelli oltre la perfezione - dice Grillo - Non sono neanche ...

Manovra : G.Grillo - non sana abusivi : ANSA, - ROMA, 24 DIC - Il ministro della Salute Giulia Grillo dice "stop alla disinformazione sull'emendamento che salva il posto di lavoro a 20.000 operatori già presenti nelle strutture sanitarie ...

Grillo ha assicurato che nel nuovo Consiglio superiore di Sanità non ci saranno 'no-vax' : "Nel nuovo Consiglio superiore di Sanità non ci sarà nessuno che viene dal mondo dei 'no vax'". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando a Omnibus su La7. "Il vecchio Consiglio era medicocentrico - ha sottolineato - nel nuovo ci saranno figure che vengono dal mondo della sanità ma che non sono solo medici, ad esempio gli infermieri, le ostetriche, i ...

Rotta : da Grillo - Centinaio e Salvini non una parola su episodi Lazio-Eintracht : Roma – “È assordante il silenzio di Beppe Grillo, del ministro Centinaio e del vicepremier Salvini davanti a una citta’ presa in ostaggio dai tifosi. Sono proprio loro che dopo gli incidenti con i tifosi del Feyernood, nel 2015 a Roma, si sono affrettati a chiedere le dimissioni del sindaco, del ministro dell’Interno e addirittura di tutto il governo”. Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati ...

Ssn - Grillo : non possiamo sbagliare. No debolezze passato : Roma, 12 dic., askanews, - 'Non possiamo permetterci sbagli né alcune debolezze del passato' perché 'oggi il problema non è spendere meno, ma spendere meglio'. A sottolinearlo è stata la ministra ...

Silvio Berlusconi - Beppe Grillo lo insulta sul blog : 'Ex badante - non riesce nemmeno ad andare a putt***' : A Beppe Grillo non è andata giù quella frase di Silvio Berlusconi sui grillini che non sarebbero 'nemmeno capaci di pulire i cessi' . E così, oggi, dal suo blog , il fondatore del M5s, lo attacca e lo ...

Grillo deride Berlusconi : “E’ un ex badante che non sta più a galla… è triste” : Beppe Grillo torna a parlare e farsi sentire, il garante del M5S questa volta punta Berlusconi. Il leader di Forza Italia deriso e chiamato “Ex badante” che ha perso tutto, il partito e i suoi fedelissimi… “È vero, un ex badante disarcionato, senza cavallo e senza partito, che si sbraccia affannosamente per stare a galla, è un po’ triste. Vederlo agitarsi astioso per richiamare i suoi ex alleati in fuga, offendendo ...

Gilet gialli - Sallusti a Scanzi : “Grillo solidale? Avvisatelo che è al governo”. “Macron non era idolo di M5s e di Salvini” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Quest’ultimo commenta le parole di Beppe Grillo (“Noi e i Gilet gialli francesi vogliamo le stesse cose”): “Veramente i Gilet gialli sono in piazza contro chi governa e forse bisognerebbe avvisare Grillo che al governo c’è lui. E’ un ossimoro”. Scanzi replica: “Non si ...

Dall’Osso non si tiene più e critica apertamente Beppe Grillo : “Fa solo battutacce” : Il caso Dall’Osso tiene banco ancora, questa volta si registra una nuova uscita dell’ex 5 Stelle nei confronti di Beppe Grillo “Beppe ti voglio bene, ricomprami al doppio, ovvero zero centesimi, ma con tutto il cuore del mondo”. Lo dice il deputato di Fi, ex M5s, Matteo Dall’Osso commentando il post di Beppe Grillo. “Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere ...

Grillo - Bannon e i russi : l’internazionale della protesta si riconosce nei “gilet gialli” : È solo l’inizio, anche stavolta. Anche stavolta c’è una rivoluzione, ma di segno totalmente opposto rispetto alle speranze del ’68: una rivoluzione che è un paradosso, un’internazionale del nazionalismo populista, anti-europea, gridata e rabbiosa. Attorno al movimento dei gilet gialli si sta saldando un network di simpatie politiche, relazioni pers...

M5s - Grillo : “Offro doppio di Berlusconi”. Dall’Osso dopo passaggio a Fi : “Non mi hanno dato nulla - solo rispetto e libertà” : “Offro il doppio di qualunque cifra possa offrire Silvio Berlusconi per l’acquisto di parlamentari in saldo”. Un post pubblicato sulla pagina Facebook di Beppe Grillo riaccende il caso di Matteo Dall’Osso, l’ex deputato del M5s passato a Forza Italia venerdì scorso. Infatti il parlamentare malato di Sla, anche se non direttamente citato da Grillo, si è sentito chiamato in causa e ha risposto: “Beppe ti voglio bene, ...

NO TAV IN CORTEO A TORINO - 'SIAMO 70MILA'/ Video - e Grillo a Roma 'confessa' : 'Non si farà' - IlSussidiario.net : TORINO, CORTEO No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'Non si farà'.

Beppe Grillo 'La sicurezza è un falso problema'/ Il grillino 'Tav? Non è questione di destra o sinistra' - IlSussidiario.net : Beppe Grillo 'La sicurezza è un falso problema'. Il grillino 'Tav? Non è questione di destra o sinistra, bisogna sedersi ad un tavolo'