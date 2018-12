Messi re del gol nel 2018 | battuto Cristiano Ronaldo

Ristrutturazione del Teatro di Messina : 27/07/2017 non predeve finanziamenti per opere di Ristrutturazione in quanto i contributi sono esclusivamente destinati alla produzione e promozione di spettacoli. Si sottolinea che le risorse per la ...

Elisa - Marco Mengoni e Vasco Rossi alla guida della classifica Earone dei più trasMessi in radio : Elisa, Marco Mengoni e Vasco Rossi guidano l'ultima classifica Earone del 2018. La regina indiscussa è Elisa, con il nuovo singolo ancora in vetta da 8 settimane. Se piovesse il tuo nome è il brano più trasmesso in radio in Italia. Il brano, certificato singolo d'oro, è il primo estratto dal disco Diari aperti, rilasciato lo scorso 26 ottobre per Island Records e certificato disco d'oro per aver superato le 25.000 copie vendute. La ...

Rissa alla Camera - Fiano (Pd) lancia testo della manovra e colpisce un sottosegretario. Fico esce “scortato” dai comMessi : Forte tensione alla Camera quando le opposizioni hanno chiesto il voto per la sospensione della seduta (tante le assenze, in mattinata, tra i banchi della maggioranza) ma il presidente, Roberto Fico, ha deciso di convocare la capigruppo. A un certo punto alcuni deputati del Pd, tra cui Emanuele Fiano ed Enrico Borghi, hanno cercato di raggiungere la presidenza ma sono stati bloccati dai commessi. Fiano ha lanciato il testo della legge di ...

Narcos Messico 2 ripartirà dall’Operazione Layenda con un agente della DEA fittizio : le prime anticipazioni : Già in produzione, Narcos Messico 2 proseguirà il racconto della lotta al cartello di Guadalajara entrando nel vivo della contrapposizione tra i narcotrafficanti e gli agenti della DEA, in un mare di collusioni che continuerà a rendere difficile fare giustizia. Il racconto della prima stagione di Narcos Messico, prequel della saga colombiana dedicata a Pablo Escobar e al cartello di Cali, ha mostrato infatti le origini del narcotraffico ...

Messico : il 30 per cento delle sedi diplomatiche in attesa del nuovo titolare : Città del Messico, 27 dic 17:55 - , Agenzia Nova, - Almeno 50 sedi diplomatiche messicane in tutto il mondo sono al momento prive di un titolare. Lo riporta il quotidiano messicano "Milenio" dando conto del processo di rinnovo del personale deciso dal nuovo governo del presidente Andres Manuel Lopez ...

Ecco come Tonino Genovese - segretario della Cisl di Messina - spiega l'effetto degli acquisti on line : 'L'acquirente ha probabilmente risparmiato qualche decina di euro ma il territorio ha perso in economia e valore'. I problemi reali sono due, secondo il segretario della Cisl. 'l'effetto acquisti on ...

Natale 2001 - Natale 2018 : dal Messia Monti ai novelli argonauti Di Maio e Salvini - alla ricerca del vello d’oro : Natale 2001, Natale 2018: dal Messia Monti ai novelli argonauti Di Maio e Salvini, alla ricerca del vello d’oro. Sette

Etna - terremoto Catania : crepe nell’asfalto - chiuso tratto dell’A18 Messina-Catania : chiuso precauzionalmente al traffico un tratto tra i caselli di Acireale e Giarre dell’A18, l’autostrada Messina-Catania, per la presenza di lesioni sospette sull’asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull’Etna. L’eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità. L'articolo Etna, terremoto Catania: crepe nell’asfalto, chiuso tratto dell’A18 ...

Messina - per non dimenticare : iniziative del Comune a 110 anni dal sisma : L’iniziativa ‘1908-2018. A 110 anni dal sisma di Messina’, presentata in conferenza stampa dal sindaco Cateno De Luca, dall’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e dall’esperto di Protezione Civile Antonio Rizzo, prenderà il via giovedì 27. Nel dettaglio alle 19, al Teatro Vittorio Emanuele, la Banda della Brigata Meccanizzata ‘Aosta’, eseguirà il brano musicale Aida di G. Verdi e bacchetta originale del ...

Cade elicottero alla vigilia di Natale - muore la coppia politica più glamour del Messico : Martha Erika Alonso, governatrice dello stato messicano di Puebla, e suo marito, il senatore federale Rafael Moreno, sono morti la notte della vigilia di Natale dopo che l'elicottero sul quale viaggiavano è precipitato per cause ancora da accertare. Nell'incidente sono deceduti anche due piloti e un terzo passeggero. Al via le indagini, che non escludono il complotto.Continua a leggere

