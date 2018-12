Governo Lega-M5s | pagellone semiserio di fine anno

Manovra - il Pd in piazza contro il Governo 'Lega e 5S affossano il Paese' : 'Hanno penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante ...

Per la Lega in Lombardia ed Emilia l'autonomia è questione di vita o di morte per il Governo : Se gli si chiede della polemica interna alla maggioranza gialloverde sull'autonomia, Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda, risponde con una apparente sufficienza. Quasi a ribadire che la ...

Governo Conte - lo spread tra racconto pubblico e consenso : M5s-Lega mantengono la fiducia (che cresce nelle istituzioni) : I primi sei mesi e mezzo del Governo che si definisce del cambiamento misurano lo spread tra buona parte del racconto pubblico – sui giornali, in televisione, sui social – e il sentimento della maggioranza che resta al momento a prova di bomba, mai scalfito: i partiti del contratto, M5s e Lega, insieme non mollano il 60 per cento di base elettorale virtuale. “Incompetenti, analfabeti istituzionali, scappati di casa!”, e ...

Tutti i numeri e le leggi dei primi sei mesi del Governo Lega-M5s : Una serie di organismi chiave, come le commissioni permanenti, non potevano infatti formarsi in assenza di una chiara maggioranza politica. In ogni caso i due esecutivi guidati da Renzi e Gentiloni ...

Tutti i numeri e le leggi dei primi sei mesi del Governo Lega-M5s : Sei mesi di governo M5s-Lega in numeri e dati analizzati in rapporto agli esecutivi precedenti. Il rapporto AGI/Openpolis, aggiornato al 14 dicembre, mentre la discussione della legge di Bilancio è ancora in corso, consegna una fotografia che conferma "l'atipicità" del governo Conte, nato, dopo un'attesa di 90 giorni, dalle nozze "tra due forze avversarie durante la tornata elettorale". Il tema del ...

Ronzulli : 'Governo M5S-Lega come quello presieduto da Renzi - il popolo lo manderà a casa' : Dopo la discussa approvazione della manovra finanziaria da parte del Governo gialloverde, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, fedelissima del presidente Silvio Berlusconi, ha attaccato pesantemente il Governo presieduto dal premier Giuseppe Conte. Secondo l'ex europarlamentare, il Governo Conte, spesso e volentieri e in maniera totalmente disinvolta, fa ricorso a termini come 'cittadini' e 'popolo', senza però ricordare all'Italia e ...

Governo - quando 5 Stelle e Lega si scornavano sulla Nutella - : Ma non e' la prima volta che la crema di cioccolata e nocciola finisce nelle tenaglie della politica. A battagliare, in epoca di esecutivo di centrosinistra, erano proprio la Lega e il Movimento Cinque Stelle.

Sondaggi Politici/ Lega al 32% - risale Di Maio e il Pd non sfonda : ma sulla durata del Governo c'è scetticismo : Sondaggi Politici, le ultime intenzioni di voto: Lega al 32%, M5s tiene al 27% e sprofondo 'rosso' per il Pd. Elettori restano scettici su durata Governo

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Giuseppe Conte : “Aiutiamo la Libia a scegliere il futuro. Governo - Lega e M5S restino uniti” : Dalla lunga notte in Senato per il via libera alla manovra, al tour de force in Libia fra Tripoli, Bengasi e Tobruk. È un’antivigilia di Natale senza sosta per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Alle 21,30 quando atterra in Italia, le polemiche sui tempi di approvazione della manovra sono ancora vive. Il premier, rispondendo alle nostre d...

Perché il Governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Reddito di cittadinanza, pensioni, migranti. E gli under 30? Scomparsi. Il governo «del cambiamento» sembra aver dimenticato per strada le nuove generazioni, con una manovra sbilanciata sulle fasce anagrafiche più anziane. Un vizio che ricorda la vecchia politica ...

Governo - premier Conte : 'Lega e M5S restano uniti' : Roma, 24 dic., askanews, - 'Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi di Governo e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse ...

Perché il Governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Ma il colpo più grave, agli occhi del mondo universitario, è il blocco completo delle assunzioni fino al 15 novembre 2019: una barriera che rallenta, ulteriormente, il ricambio interno a un sistema ...

Manovra - il Governo Lega-M5s regala 80 milioni di euro alla Rai : Quaranta milioni per il prossimo anno e altrettanti per il 2020, da sommare a quelli che la legge di bilancio dirotta ai cinema, ai teatri, alle fondazioni lirico-sinfoniche e a tutto il mondo che, ...