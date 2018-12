F1 | la Bild | ' Michael Schumacher non è più in pericolo di vita'

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il 29 Dicembre è stato il quinto anniversario dell'incidente sugli scii in montagna, durante le vacanze natalizie del 2013, che gli ha cambiato la. Fino ad oggi sono state pochissime le notizie circa il suo stato di salute dopo il ricovero a Grenoble, il periodo di coma ed il rientro in pianta stabile presso la casa di famiglia a Losanna, ma un articolo pubblicato dal giornale tedescoha rivelato alcune importanti novità suLarivela alcune novità sulladell'ex campione del mondo di Formula 1 Dopo tanto silenzio, in cui non è comunque mancato l'affetto di amici, colleghi dirigenti (tra tutti l'ex direttore generale della Ferrari Jean Todt) e appassionati di motori, il quotidiano tedesco ha annunciato una grande notizia: "non è più indi", anche se "alla domanda come sta ogginon c'è una risposta breve". La ...