Dal Cha Cha challenge al Kravfit | la top list del fitness per il 2019

MubaDala World Tennis Championship : trionfa Djokovic - Anderson battuto 4-6 - 7-5 - 7-5 : Novak Djokovic ha conquistato il Mubadala World Tennis Championship , torneo esibizione che si è giocato sul veloce di Abu Dhabi. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in rimonta 4-6, 7-5, 7-5 Kevin Anderson , 6 Atp e campione in carica. Primo set in grande equilibrio fino al nono gioco, in cui Anderson strappa il servizio a Nole e chiude sul 6-4. ...

5 anni fa il terribile incidente di Schumacher - importanti rivelazioni Dalla stampa tedesca : “c’è una ragione per cui Michael non è più potuto apparire in pubblico” : Bild racconta come vive Michael Schumacher a 5 anni dal terribile incidente sugli sci Cade oggi il quinto anniversario del terribile incidente che ha costretto Michael Schumacher a vivere in condizioni davvero complicate. Non sono tante le informazioni che trapelano dalla famiglia dell’ex campione di F1 sulle sue condizioni di salute dopo il brutto incidente sugli sci del 29 dicembre di cinque anni fa. Lapresse/Photo4 Il ...

Oxlade-Chamberlain - all'Arsenal in campo solo Dal 72esimo minuto : la strana clausola sul contratto : Immaginate di essere un tifoso dell'Arsenal, stagione 2012-2013. Il vostro "idolo" è Oxlade-Chamberlain, talento inglese del '93 oggi tra le fila del Liverpool di Klopp. Immaginato? Bene. Durante ...

MubaDala World Tennis Championship – NaDal rinuncia alla finale per il terzo posto : “non posso permettermi di fare passi indietro” : Nadal rinuncia alla fine per il terzo posto del Mubadala World Tennis Championship: le parole del maiorchino in conferenza stampa dopo il ko con Anderson Giornata amara per Rafa Nadal: il Tennista spagnolo ha ceduto al sudafricano Anderson nel torneo di esibizione Mubadala World Tennis Championship in corso ad Abu Dhabi. Il 32enne spagnolo non ha ancora recuperato del tutto la sua forma fisica dopo l’operazione dello scorso novembre ...

MubaDala World Tennis Championship – NaDal ko - sorride Djokovic : domani le finali [GALLERY] : Tanto spettacolo in campo ad Abu Dhabi: oggi le sfide dei big ATP al Mubadala World Tennis Championship. domani la finale tra Djokovic e Anderson Grande spettacolo in campo oggi al Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione di Tennis che chiude definitivamente il 2018, dando il via alla stagione 2019. Dopo il derby tra sorelle, vinto ieri da Venus Williams su Serena, oggi è stato il turno degli uomini. Tanti i big in ...

Tennis - MubaDala World Tennis Championship 2018 : Anderson batte NaDal - sarà finale con Djokovic! : sarà il sudafricano Kevin Anderson a sfidare il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship: il sudafricano supera in rimonta l’iberico Rafael Nadal, mentre il serbo spazza via in due set il russo Karen Khachanov. Quinto posto per il sudcoreano Hyeon Chung che batte in due set l’austriaco Dominic Thiem. La prima sorpresa stagionale la serve il sudafricano Kevin ...

Michael Anthony smentisce la reunion coi Van Halen : “Non ho contatti con loro da quando sono uscito Dalla band” : Rumors e passaparola che vedono la band dei fratelli Halen tornare sui palchi entro il 2019 si arricchiscono, nelle ultime ore, con la notizia di un possibile ritorno dello storico bassista ma Michael Anthony smentisce la reunion coi Van Halen. Tutto era iniziato con una dichiarazione inaspettata di David Lee Roth, voce della band di Jump, rilasciata alla rivista Vulture il 13 dicembre. David aveva dichiarato che la band era pronta per suonare ...

Biathlon - World Team Challenge 2018 : il giusto tributo a BjørnDalen - Domracheva e Shipulin : Saranno molteplici le chiavi di lettura del World Team Challenge 2018 che come da tradizione chiude l’anno solare del Biathlon: la kermesse che andrà in scena a Gelsenkirchen, nello stadio di casa dello Schalke 04, vedrà l’ultima recita del russo Anton Shipulin e, soprattutto, saluterà due grandi di questo sport, ovvero la bielorussa Darya Domracheva ed il norvegese Ole Einar Bjørndalen. A guardare i palmares in gara, la lotta per la ...

Leonardo : 'Mai pensato di cambiare Gattuso. Higuain? E' della Juve - la conferma dipende Dalla Champions' : Il mondo Milan si deve abbracciare veramente intorno a una realtà, la realtà è che il Milan è in difficoltà da tanti anni, non da oggi. Questa difficoltà dev'essere capita, noi dobbiamo capire come ...

Ciclismo - Fabio Aru riparte Dal Challenge di Maiorca. Il debutto del Cavaliere insieme a tanti big in Spagna : Fabio Aru farà il proprio debutto alla Playa de Palma Challenge di Maiorca, piccola corsa a tappe in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio. Il Cavaliere dei Quattro Mori incomincerà la sua stagione del riscatto al caldo delle Baleari, in terra spagnola dovrà iniziare a mettere a punto la propria gamba e la condizione in vista di un anno fondamentale per la propria carriera dopo un 2018 estremamente deludente sotto il profilo dei risultati ...

MubaDala World Tennis Championship – Il derby tra le sorelle Williams va a Venus - Serena ko al match tie break : Ad Abu Dhabi il derby tra sorelle Venus: al Mubadala World Tennis Championship trionfa Venus su Serena al match tie break Serena Williams è tornata in campo dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka. La campionessa statunitense ha trascorso le festività natalizie tra allenamenti e famiglia, anche in campo. Serena ha infatti sfidato oggi la sorella Venus nel torneo di esibizione di Abu Dhabi. Dopo un primo set portato a casa, ...