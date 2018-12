Sassi contro un pullman di tifosi del Torino | Salvini durissimo | “mandiamo in galera

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il ministro dell’Interno ha condannato duramente il vile attacco subito daidelin viaggio verso Roma per la gara con la Lazio Unche trasportava un gruppo didela Roma per la partitala Lazio è stato oggetto di una sassaiola sull’autostrada A/1, nell’area di servizio Chianti Sud.Dura la condanna del ministro dell’Interno Matteo: “cominciamo col tenere inquesti deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lanciané usa coltelli, tolleranza zero!”, sottolinea in una nota. (Per/AdnKronos)L'articoloundidel: “mandiamo inquesti deficienti” SPORTFAIR.