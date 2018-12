ISRAELE Coloni e sicurezza | Netanyahu tradisce ancora Amos Oz

ISRAELE - via libera a 2200 nuovi alloggi per i coloni in Cisgiordania : Gli insediamenti dei coloni nei territori occupati sono uno dei cardini della politica della destra del premier Benjamin Netanyahu Fonte Repubblica.it Redazione R. 26/12/2018 - 20:21

Affitti vietati nelle colonie. E Airbnb boicotta ISRAELE : Gerusalemme - Non si è mai visto che Airbnb, l'organizzazione che affitta in tutto il mondo camere e case ai turisti, si sia data pena di fare giustizia nel mondo, e abbia quindi messo fuori dalle sue ...