Io e Lucio | Morandi rievoca su Canale 5 il tour con Dalla

GIANNI MORANDI / 'Litigavamo e lui mi chiamava Psycho' - Io e Lucio : Dalla-Morandi - solo 30 anni fa - : GIanni MORANDI ricorda l'amico Lucio Dalla e il tuor del 1988 nel programma di Canale 5 'Io e Lucio: Dalla-MORANDI, solo 30 anni fa'.

Io e Lucio - Dalla-Morandi - solo 30 anni : lo speciale in prima serata su Canale 5 : Una serata speciale con Gianni Morandi che ricorda Lucio Dalla: le più belle immagini del tour del 1988, attualizzate dal racconto di Morandi che, da Bologna, ricorda aneddoti e curiosità sull’amico. Chiacchiere e scherzi ancora vivi, come sempre lo sono le loro canzoni, la forza artistica ed il grande affetto di una vita intera.E' questo il concept dello speciale "Io e Lucio, Dalla-Morandi, solo 30 anni", in onda questa sera, dalle 21,15 ...

Io e Lucio - Dalla e Morandi solo 30 anni fa/ Anticipazioni : Gianni Morandi ricorda l'amico Lucio : Gianni Morandi rende omaggio a Lucio Dalla in 'Io e Lucio - Dalla e Morandi solo 30 anni fa', in onda oggi, sabato 29 dicembre, in prima serata su canale 5.

Gianni Morandi - omaggio a Dalla con Io e Lucio : Dalla-Morandi - solo 30 anni fa : Gianni Morandi omaggia l’amico Lucio Dalla con lo show: Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa Questo sabato 29 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il racconto emozionante su Lucio Dalla dell’amico Gianni Morandi. Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa rappresenterà per il pubblico italiano un’occasione unica per […] L'articolo Gianni Morandi, omaggio a Dalla con Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 ...