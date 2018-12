Di Maio: Pd e FI contro aiuti ai deboli

: Per chiarezza: ?@BentivogliMarco? non è stato vicino a nessuno. Ha sempre fatto il suo lavoro anche scioperando con… - CarloCalenda : Per chiarezza: ?@BentivogliMarco? non è stato vicino a nessuno. Ha sempre fatto il suo lavoro anche scioperando con… - rossipresidente : Salvini e Di Maio bloccano per 3 anni l’indicizzazione delle #pensioni superiori a 1500 € lordi al mese. Questi… - fattoquotidiano : Manovra, FI e Pd contro Fico. Democratici in piazza: “Salvini e Di Maio ubriachi. Portano a sbattere il Paese” -

"Mi stupisce che molti si scandalizzino per quello che l'opposizione ha fatto in Aula in questi giorni. Noi abbiamo fatto lo stesso quando stavamo all'opposizione", scrive su Facebook il vicepremier Di. "Noi difendevamo i pensionati,le piccole imprese, i disoccupati",spiega."Questi si oppongono invece a un aiuto vero ai disoccupati, ai poveri, ai truffati dalle banche. Noi stiamo mantenendo le promesse. Forse questo è il motivo di tanto nervosismo", conclude Di.(Di sabato 29 dicembre 2018)