Parigi-Roubaix 2019 | data | programma | orari e tv Il calendario completo

Ciclismo - Andrea Tafi vincente alla Parigi-Roubaix 2019? Quote altissime dei bookmakers per le scommesse : Andrea Tafi sembra essere lanciato verso la partecipazione alla Parigi-Roubaix 2019, alla soglia dei 53 anni potremmo rivedere in sella il toscano in una corsa professionistica. L’ultimo italiano capace di vincere la Classica del Nord (correva l’anno 1999) ha infatti comunicato a più riprese l’intenzione di presentarsi in Francia e di cimentarsi con l’Inferno del pavè a venti anni esatti dal suo epocale successo. Il ...

Ciclismo – Parigi-Roubaix 2019 - Andrea Tafi vuole riprovarci vent’anni più tardi : A vent’anni esatti dal suo successo, il corridore toscano vuole ripresentarsi sulle strade della classica più massacrante. Un piazzamento nei dieci è a 50, il podio a 150 Ha corso tutta la carriera con la Roubaix nella testa e nel cuore. L’ha vinta nel 1999, dopo averla sfiorata due volte. Le sconnessioni del pavé, che torturano anche campioni conclamati, sotto i suoi pedali sembravano appiattirsi magicamente. E oggi ...

Ciclismo - Andrea Tafi registrato alla UCI : prende piede il sogno Parigi-Roubaix a 52 anni : Andrea Tafi è ufficialmente registrato alla UCI, l’Unione Ciclistica internazionale, e dunque può essere controllato nel quadro del passaporto biologico. Il 52enne è apparso nell’elenco fin dall’altro ieri, si tratta di un passo importante verso la partecipazione alla Parigi-Roubaix 2019, ormai grande obiettivo del 52enne che ha manifestato da qualche settimana l’intenzione di prendere parte all’Inferno del Nord ...

Parigi-Roubaix 2019 - prende forma il sogno di Andrea Tafi. Dimension Data interessata all’ingaggio : I giorni passano e quello che a noi appassionati appare una dolce follia, potrebbe presto trasformarsi in una solida realtà. Andrea Tafi, ultimo trionfatore italiano della Parigi-Roubaix (1999), prosegue nel proprio progetto che lo vedrà con ogni probabilità in sella alla sua bicicletta nella Classica Monumento per eccellenza nel 2019. Un qualcosa che non si era mai visto e che sta prendendo sempre più forma. Come rivelò lo stesso 52enne ...

Ciclismo - Andrea Tafi sogna la Parigi-Roubaix a 52 anni : quale squadra per il toscano? Tutti gli scenari : Andrea Tafi sogna di partecipare alla prossima Parigi-Roubaix, in occasione del ventesimo anniversario della sua vittoria nell’Inferno del Nord. L’ultimo italiano capace di trionfare nella Grande Classica ha dichiarato di voler tornare in sella a 52 anni per cercare una nuova impresa sulle celeberrime pietre. Il toscano ha dichiarato a Het Laaste Nieuws di avere già una squadra ma di non poter ancora svelare il nome della ...

Ciclismo : Andrea Tafi ha trovato una squadra - il sogno Parigi Roubaix può concretizzarsi : Sembrava un’idea impossibile buttata la' tra il sogno e la pazzia, invece Andrea Tafi si avvicina sempre di più alla Parigi Roubaix. Il 52enne ex corridore toscano ha espresso qualche settimana fa il suo desiderio di tornare nella prossima stagione a correre la classica vinta nel 1999, ultimo italiano a conquistarla. Vent'anni dopo quel trionfo solitario nel velodromo di Roubaix Tafi vorrebbe essere al via della corsa più massacrante del grande ...

Ciclismo - Andrea Tafi rivela : “Ho trovato una grande squadra per la Parigi-Roubaix 2019” : Per noi comuni mortali sarebbe solo una follia ma per chi nella sua carriera agonistica è stato abituato a vincere, soffrire, essere il capitano e fare il gregario in bicicletta nulla è davvero impossibile. Ciò che aveva sorpreso tutti era che Andrea Tafi, ultimo trionfatore italiano alla Parigi-Roubaix (1999), aveva detto chiaramente alcune settimane fa di voler tornare in sella e cimentarsi nella Classica Monumento per eccellenza l’anno ...