La confessione inedita della Turci a Belve | ' Sono stata vittima di abusi a 13 anni'

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Paolaospite nel salotto dicondotto da Francesca Fagnani, per un’intervista a 360 gradi che a breve verrà trasmessa su Canale 9. Alla conduttrice, la cantante romana per la prima volta ha raccontato di esseredisessuali quando era ancora un'adolescente, all'età di 13La dichiarazione scioccante edè arrivata dopo che l'artista discuteva con la padrona di casa, Francesca Fagnani, di una canzone scritta nel 2005. Il testo ‘Fiori di giardino’ narra di un fiore colto in modo brusco ed è racchiuso nell'album 'Tra i fuochi in mezzo al cielo'. “Avevo 13quando è avvenuta la violenza, da parte di un uomo molto più grande di me. Se tornassi indietro e sapessi di essere ascoltata in un centro antiviolenza ci andrei subito”. Paolanel raccontare la sua terribile esperienza alla conduttrice e giornalista, ha confessato che secondo ...