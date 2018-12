Crotone calcio | si è dimesso il tecnico Massimo Oddo Torna Giovanni Stroppa

La FcCrotone calcio vicino alle famiglie bisognose : Sono purtroppo molte le famiglie crotonesi che vivono in una situazione di difficoltà economica, che spesso sfiora la povertà assoluta.

Calciomercato Crotone : Lapadula e Trotta tra gli obiettivi per gennaio : È tornato nuovamente ad allenarsi il il Crotone di mister Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta (1-0) subita dalla Cremonese alla stadio "Giovanni Zini" durante il quattordicesimo turno di Serie B. La formazione rossoblu, che ha osservato alcuni giorni di riposo, ha ripreso ad allenarsi in città prima di partire per il "mini-ritiro" stabilito dallo staff tecnico nella sede di Steccato di Cutro, dove la squadra proverà a preparare al meglio la ...

Bologna-Crotone 3-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/18 Massimo Paolone/LaPresse ...

Bologna-Crotone oggi - Coppa Italia calcio 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 4 dicembre (ore 18.00) si giocherà Bologna-Crotone, match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019 di calcio. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Dall’Ara in un incontro da dentro o fuori: chi vince passa il turno e accede agli ottavi di finale dove affronterà la Juventus. Le due squadre vogliono regalarsi la sfida da sogno allo Stadium e cercheranno davvero di dare il massimo per raggiungere ...

Calciomercato - Crotone : gli spagnoli del Girona e il Genoa interessati a Martella (RUMORS) : Prova a ripartire per l'ennesima volta il Crotone di mister Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta per 0-1 nell'ultima sfida interna, nel derby di Calabria contro il Cosenza. Un match deciso dalla rete messa a segno dal difensore silani Idda e che ha riportato la formazione pitagorica in una crisi di risultati della quale non sembra intravedersi una fine. Diversi i calciatori Crotonesi contestati dalla tifoseria a fine gara, soprattutto i ...

Calciomercato - Crotone : Nalini e Barberis sarebbero sul taccuino dell'Udinese : Conclusa la sosta per la disputa delle ultime partite delle selezioni Nazionali di questo 2018, tornano in campo le formazioni italiane di Serie A e di cadetteria. Nell'anticipo del sabato, l'Udinese del nuovo allenatore Davide Nicola è riuscita nell'impresa di superare la quotata Roma di Eusebio Di Francesco. A decidere la sfida una rete siglata dal sempre più protagonista Rodrigo De Paul. La formazione friulana, con l'arrivo del nuovo tecnico, ...

Calciomercato : il Crotone prepara il colpo Coulibaly (RUMORS) : In attesa di tornare in campo dopo la pausa per le gare delle selezioni Nazionali, per il calcio italiano è già tempo delle prime voci di mercato. Tra le squadre che potrebbero attingere a piene mani alla finestra di riparazione di gennaio, in cadetteria, c'è senza dubbio il Crotone. La formazione calabrese, retrocessa all'ultima giornata del precedente campionato di Serie A, punta ad un torneo di vertice con la voglia di tornare subito nella ...

“Diamo un calcio al femminicidio”. Manifestazione a Crotone stadio Ezio Scida : Le giornate internazionali con eventi sportivi organizzati da associazioni e istituzioni per sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si mobiliti contro la

Crotonecalcio presentato dal presidente Gianni Vrenna il nuovo tecnico Massimo Oddo : Sala stampa affollata di tifosi che hanno voluto vedere e ascoltare il nuovo tecnico. Prima ancora di presentare Oddo, il

Oddo : 'Crotone può giocare buon calcio' : ANSA, - CROTONE, 1 NOV - "A me piace far giocare bene le mie squadre ed il Crotone ha il potenziale per fare un buon calcio. Cercherò di dare un'identità alla squadra". Lo ha detto Massimo Oddo, da ...