42ª Edizione Granfondo Dobbiaco-Cortina | quasi finite le iscrizioni agevolate | info e

sportfair

: Il Festival del Circo, Melissa Greta Marchetto presenta la 42ª edizione dello show - POPCORNTVit : Il Festival del Circo, Melissa Greta Marchetto presenta la 42ª edizione dello show - CircusNewsIT : Considerato l’Oscar dell’arte circense, dal 1991 viene trasmesso da Raitre ed è diventato un appuntamento immancabi… - CircusNewsIT : Considerato l’Oscar dell’arte circense, dal 1991 viene trasmesso da Raitre ed è diventato un appuntamento immancabi… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) 42ªil 2 e 3 febbraioa 95 euro (TC) e 65 euro (TL) entro il 31 dicembre. Tracciato “da Coppa del Mondo” per i campioni Visma Ski Classics. Chiusura anticipata in caso di raggiungimento di 3.000 partecipanti Quotein scadenza per partecipare alla 42.adelladel 2 e 3 febbraio, a 95 euro per la tappa Visma Ski Classics in tecnica classica e a 65 euro per la sfida in skating, comprensive di trasporto in autobus prima e dopo la gara (servizio shuttle tra), assistenza tecnica e medica, gadget e pettorale (resta in dono ad ogni partecipante), trasporto indumenti dalla zona di partenza alla zona di arrivo e ristori lungo il percorso e all’arrivo, dove verranno serviti anche cibi per celiaci, indicando le proprie necessità al momento dell’iscrizione online. Ad aspettare ogni concorrente ...