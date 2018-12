Video Sampdoria Chievo | 2-0 | | highlights e gol della partita | Serie A | 18giornata

Video Fabio Quagliarella - gol di tacco da urlo : magia stellare in Sampdoria-Chievo - colpo dello scorpione cosmico : Fabio Quagliarella non smette mai di stupire e a Santo Stefano ha regalato una primizia a tutti gli appassionati di calcio in occasione di Sampdoria-Chievo, match valido per la 18^ giornata di Serie A. L’attaccante dei blucerchiati, infatti, ha segnato un fantastico gol di tacco al 47′: un autentico colpo dello scorpione su punizione di Ramirez, deviazione verso la porta e rete del vantaggio dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO ...

Sampdoria-Chievo - ma che gol ha fatto Quagliarella? Il colpo di tacco fa impazzire il Ferraris [Video] : Fabio Quagliarella firma un gol bellissimo contro il Chievo Verona: l’attaccante della Sampdoria apre la marcature con un fantastico colpo di tacco al volo Fabio Quagliarella ci ha abituato a gol fantastici nella sua carriera ma, inevitabilmente, ogni volta che segna il ‘prossimo’ gol da far sgranare gli occhi, non si può far altro che restare a bocca aperta. Quagliarella apre le marcature di Sampdoria-Chievo alla sua ...

DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA / Streaming Video e tv : i numeri dell'arbitro Gianpaolo Calvarese - Serie A - : DIRETTA EMPOLI SAMPDORIA, Streaming video e tv: i toscani per la salvezza, i blucerchiati per l'Europa in questa partita dello stadio Castellani.

Highlights Sampdoria-Parma 2-0 - Video - gol e sintesi della partita. Quagliarella infinito - Caprari la sblocca : La Sampdoria ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2019 di calcio e continua a viaggiare in ottime acque, i blucerchiati si sono imposti autorevolmente di fronte al proprio pubblico con un micidiale uno-due poco dopo lo scoccare dell’ora di gioco: Caprari la sblocca con un bel tocco, poi l’infinito Quagliarella firma il raddoppio con un gran colpo di testa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

DIRETTA SAMPDORIA PARMA / Streaming Video e tv : il duello Giampaolo vs D'Aversa - Serie A - : DIRETTA SAMPDORIA-PARMA, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Diretta Sampdoria Parma/ Streaming Video e tv : i testa a testa sono in equilibrio - Serie A - : Diretta Sampdoria-Parma, info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

DIRETTA SAMPDORIA PARMA / Streaming Video e tv : a Marassi dirige Luca Pairetto - Serie A - : DIRETTA SAMPDORIA-PARMA, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Lazio Sampdoria 2-2 - Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [Video HIGHLIGHTS] : Lazio Sampdoria 2-2. Un pareggio all’ultimo respiro quello tra Lazio e Sampdoria nella gara del sabato sera all’Olimpico. Dopo l’1-0 di Quagliarella e quasi un’ora a inseguire, ecco il pareggio dei biancocelesti Acerbi, quindi il 2-1 di Immobile su rigore con la Var e, in extremis, il 2-2 con la mossa dello scorpione di Saponara. Brividi […] L'articolo Lazio Sampdoria 2-2, Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO ...

Sampdoria - le immagini dell esultanza scomposta di Saponara : “Fortunati - ma se non ci credi…” [FOTO e Video] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

DIRETTA/ Lazio Sampdoria - risultato finale 2-2 - info streaming Video tv : finale incredibile - finisce 2-2 - IlSussidiario.net : DIRETTA Lazio Sampdoria, streaming video e tv: i biancocelesti sono reduci dal pareggio di Verona e vogliono riprendere immediatamente la marcia.

Highlights Lazio-Sampdoria 2-2 - Video - gol e sintesi della partita. Pareggio pazzesco all’Olimpico : Termina 2-2 allo Stadio Olimpico di Roma il match di questo sabato sera tra Lazio e Sampdoria, valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. A sbloccare il match ci ha pensato Fabio Quagliarella nel primo tempo a cui hanno risposto nella ripresa prima Francesco Acerbi e poi Ciro Immobile su calcio di rigore. Samp in dieci per l’espulsione di Bereszynski e pari incredibile negli ultimi secondi del recupero di ...

Lazio-Sampdoria - gol pazzesco di Saponara al 100' : il colpo di tacco al volo è incredibile! [Video] : Finale incredibile all’Olimpico: la Sampdoria agguanta il pareggio al 100′! Saponara firma un incredibile gol di tacco Finale per cuori forti all’Olimpico di Roma. La Lazio rimonta l’iniziale svantaggio del primo tempo e segna il gol del 2-1 su rigore con Ciro Immobile, al 96′! Partita ormai finita, ma grazie al prolungarsi del recupero, la Sampdoria ha un’ultima chance: su un pallone lungo, letto in ...

Diretta/ Lazio Sampdoria - risultato live 0-1 - info streaming Video tv : Immobile trova solo il palo - IlSussidiario.net : Diretta Lazio Sampdoria, streaming video e tv: i biancocelesti sono reduci dal pareggio di Verona e vogliono riprendere immediatamente la marcia.

Gol Quagliarella - Sampdoria in vantaggio all’Olimpico [Video] : Gol Quagliarella – Momento negativo per le due romane. Dopo il clamoroso pareggio della Roma alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari, la Lazio è in svantaggio in casa contro la Sampdoria. A firmare il gol blucerchiato ci ha pensato il solito Quagliarella, che ha mandato alle spalle di Strakosha il cross dalla sinistra di Murru. Di seguito il video del gol. Attenzione all'Olimpico @FQuagliarella27 0-1#LazioSamp ...