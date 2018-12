optimaitalia

: Sting in Italia nel 2019, in concerto a Lucca e Padova: biglietti in prevendita - OptiMagazine : Sting in Italia nel 2019, in concerto a Lucca e Padova: biglietti in prevendita - SanremoAncheNoi : RT @musicaworldIT: Sting in Italia con il suo tour ‘My Songs’, a Lucca e Padova DATE & BIGLIETTI - SanremoAncheNoi : RT @MusicTvOfficial: .@OfficialSting in Italia con il suo tour #MySongs, a Lucca e Padova DATE & BIGLIETTI ??? -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)innelper due concerti ae ala prossima estate. Le due date sono in programma per il 29 luglio alSummer Festival e per il 30 luglio all'Arena Live al Teatro Geox di.I due appuntamenti fanno parte del tour internazionale di, My Songs, che il prossimo anno toccherà l'Europa. L'accoglierà l'artista inper due unici eventi in programma alla fine del mese di luglio. I dettagli sulladeisono già stati comunicati: i ticket per assistere ai due eventi saranno disponibili insu TicketOne e TicketMaster dalle 16.00 di venerdì 28 dicembre ingenerale nei punti fisici di tutto il territorio nazionale, online e via call center.Gli iscritti al Fan Club ufficiale diavranno la possibilità di accedere ad unaanticipata valida per i due concerti a partire dalle ore ...