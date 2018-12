: Smantellata cellula 'Isis' in India - TelevideoRai101 : Smantellata cellula 'Isis' in India -

L'agenzia anti-terrorismona ha smantellato unalocale ispirata all'. Il piano era di far esplodere bombe controllate a distanza in luoghi strategici contro politici di spicco. Raid in 17 città, tra cui Nuova Delhi: arrestati 10 componenti dell'oscuro gruppo "Harkat ul Harb-e-Islam". Interrogati sei sospetti complici. Scoperte armi e munizioni. Stavano costruendo giubbotti 'kamikaze' e lanciatori di razzi. Uno degli accusati è un ingegnere, mentre la mente degli attacchi si troverebbe all'estero.(Di giovedì 27 dicembre 2018)