L'oroscopo di gennaio : mese propizio per Cancro - Sagittario e Capricorno : Il primo mese del 2019 riserverà numerose sorprese e colpi di scena per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Sagittario ed Ariete. L'amore caratterizzerà in positivo questi trenta giorni dei segni zodiacali di Capricorno e Vergine. Lo zodiaco di gennaio, a causa anche della parziale dissonanza dei pianeti Giove e Venere, riserverà un periodo negativo per Pesci e Acquario. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 ...

Oroscopo del giorno 27 dicembre : giovedì perfetto per Sagittario - problemi al Capricorno : L'Oroscopo del giorno 27 dicembre è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo giovedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo su i segni migliori del giorno. Curiosi di sapere quali sono i favoriti in amore e nel lavoro tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, diciamo subito ...

Oroscopo del 7 gennaio : Sagittario galante - Acquario laborioso : Lunedì 7 gennaio 2019 vedrà il Sole in Capricorno, la Luna appena spostata nel domicilio acquariano e Venere in quello del Sagittario. Energie intense ma molto diverse tra loro che, tirando le somme, andranno a privilegiare maggiormente i segni del Sagittario, dell'Ariete e del Leone. Vediamo maggiori dettagli delle previsioni segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo del 6 gennaio : Toro innamorato - Sagittario agitato : Domenica 6 gennaio gli Astri avranno una predominanza nell'elemento Terra. Epifania che vede in linea generale tanta determinazione ma anche ostentazione di beni e ricchezze da parte dei 12 segni zodiacali. Toro romantico Ariete: dopo qualche giorno di tempesta ecco che il cielo dei nativi si rischiarirà un bel pò. Se ne avranno fatte di 'peste e corna' sarà meglio far calmare le acque prima di chiamare il malcapitato per chiarire. Toro: il ...

Oroscopo del 3 gennaio : Sagittario di buon umore - Cancro impegnato sul lavoro : Questo giovedì 3 gennaio 2019 i Pianeti saranno divisi tra la Terra ed il Fuoco come elementi predominanti. Da una parte ci saranno Saturno ed il Sole e dall'altra la Luna, Mercurio, Marte ed Urano. Vediamo ora che cosa riserveranno gli Astri ai nativi dei 12 segni zodiacali. Ariete intrattabile Ariete: ci sono giorni in cui i nativi del segno non riescono a vedere ad un palmo dal loro naso. Questa giornata potrebbe essere una di quelle, specie ...

Oroscopo classifica gennaio 2019 : grandi progetti per il Sagittario : gennaio 2019 vede delinearsi nel cielo Saturno in Capricorno, Urano retrogrado in Ariete e Nettuno in Pesci per quanto riguarda i pianeti lenti. Nei veloci troviamo Venere che danza tra il Sagittario ed il Capricorno e Marte in Ariete. Cosa riserveranno gli astri ai nativi per il primo mese del 2019? Sul podio 1° posto Sagittario: il trigono tra Venere e Marte in onda nella prima settimana impreziosirà la vita amorosa dei nati del segno che ...

Oroscopo 25 dicembre : Sagittario nervoso - inizio di una fase importante per Scorpione : Le festività natalizie non saranno al massimo per tutti i segni zodiacali. Parecchio nervosismo nell'aria per i nati sotto il segno del Cancro e del Sagittario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 25 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: ci sono certe situazioni che non vi stanno più bene e che volete sistemare prima dell'inizio del nuovo anno. Evitate però di lasciarvi andare a pensieri negativi, il 2019 sarà per voi un anno ...

Oroscopo di Natale : i single aprono i loro cuori all'amore - Sagittario in azione : Il Natale è ormai prossimo e porta con sé amore e possibilità di nuovi incontri per i single, tutti da vivere con un'ampia apertura mentale. I transiti planetari spingono i segni dello Zodiaco a credere di più in loro stessi, il Natale rappresenta la spinta giusta per osare sotto l'albero. Opportunità strepitose in amore per i Cancro, lo Scorpione, la Bilancia. E' un periodo fortunato anche per i Sagittario che potranno scivolare nell'amore, con ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre : Natale sereno per Sagittario e Cancro : L’Oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre 2018 si preannuncia ricco di atmosfere calde per i segni zodiacali. Parliamo, d’altronde, della settimana di Natale, dove tutto si concentrerà su amore, famiglia e ritmi festosi. Si preannunciano giornate piuttosto allegre e fortunate per i segni di fuoco, emozioni per i segni di acqua e voglia di relax per gli altri. In particolare, Sagittario, Cancro e Ariete passeranno delle festività tra ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 22 dicembre 2018 : Sagittario in difficoltà - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, previsioni di Oggi 22 dicembre 2018: Acquario complicazioni in vista, Sagittario difficoltà da affrontare e gli altri segni?

Oroscopo dell'amore per i single del 23 dicembre : incontri amorosi per il Sagittario : Un altro cielo costellato di astri benefici è lì pronto per elargire magici influssi capaci di riscaldare i cuori solitari, soprattutto con l'avvicendarsi delle festività natalizie. L'Oroscopo dell'amore di domenica 23 dicembre è dedicato ai single che per Natale cercheranno l'altra metà con impegno e grinta, progettando un futuro ricco di amore e passione. Buone le previsioni astrologiche amorose per i Sagittario che vivranno grandi ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni di oggi 21 dicembre 2018 : Ariete in cerca di stabilità - Sagittario stanco : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 21 dicembre 2018: Acquario bella Luna Gemelli conflitti con un capo o collaboratori, gli altri segni zodiacali.

Oroscopo del 2 gennaio : Leone e Sagittario in forma : Mercoledì di inizio anno che vede il Leone ed il Sagittario rimettersi in forze, dopo i giorni scorsi, e l'Acquario romantico nelle questioni amorose. Sarà un 2 gennaio energico per i segni di fuoco, mentre per il Toro si prevede un po' di malumore sul posto di lavoro. Toro scontroso Ariete: Saturno inizierà a bacchettare i nativi di prima decade che non hanno adempiuto ai loro doveri personali e professionali. L'umore potrà essere altalenante ...

Oroscopo 2019 : anno fortunatissimo per Capricorno - Sagittario - Acquario e Cancro : Sarà un anno molto positivo, roseo e favorevole per Capricorno, Acquario, Cancro e Sagittario. La situazione astrale, infatti, prevede grandi successi negli affari e tanta felicità in amore per i segni zodiacali succitati. Problemi di cuore, invece, per Gemelli e Leone che affronteranno un inizio 2019 non particolarmente brillante. Il nuovo anno giocherà uno scherzo di cattivo gusto anche per i segni d'acqua, Scorpione e Pesci specialmente. I ...