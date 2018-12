Roma | tassista aggredito a Piazza Navona | 2 denunce

romadailynews

(Di giovedì 27 dicembre 2018)– Visibilmente alticci, avrebbero voluto salire tutti insieme in un unico taxi per fare rientro nell’hotel della Capitale dove sono alloggiati per turismo, ma il loro numero eccedeva i posti disponibili nell’auto bianca e al diniego dello hannocon calci e pugni, mandando in frantumi anche il lunotto del taxi.La vittima, unno di 46 anni, ha immediatamente contattato il “112” e i Carabinieri della StazioneAventino, in zona per i controlli rafforzati in occasione delle festivita’ Natalizie e di fine anno, sono riusciti a identificare e fermare due degli esagitati. Si tratta di cittadini messicani di 33 e 59 anni, che sono stati denunciati a piede libero con le accuse di interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e danneggiamento.Gli altri componenti del branco sono riusciti a sparpagliarsi lungo le vie ...