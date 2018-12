Rino Gattuso | Milan | Se pensassi che i giocatori non mi seguono | andrei via

Milan-ToRino - Gattuso : “Higuain non doveva nemmeno giocare” : Si è conclusa la 15^ giornata del campionato di Serie A, pareggio tra Milan e Torino, ecco le parole di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Eravamo consapevoli che giocavamo contro una squadra che poteva metterci in difficoltà. Potevamo anche perdere, ma abbiamo creato. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti ma poi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Il Torino ha dei valori e non era facile. Paquetà? Di mercato non parlo. Io devo ...

Milan-ToRino 0-0 La Diretta Gattuso punta su Higuain e Cutrone : Milan e Torino giocano a San Siro il posticipo domenicale e chiudono così il programma della 15a giornata di Serie A: i rossoneri vengono dalla bella vittoria in rimonta sul Parma della scorsa...

Milan-ToRino - probabili formazioni : Gattuso di nuovo con Higuain : MILAN TORINO probabili formazioni – Rossoneri e granata sono proprio le squadre che hanno segnato la carriera, da calciatore e da allenatore, del tecnico scomparso ieri. In suo onore è atteso un match combattutissimo con l’additivo della lotta all’Europa che dopo qualche anno vede Milan e Torino in piena corsa. Vediamo come pensano di affrontarla i […] L'articolo Milan-Torino, probabili formazioni: Gattuso di nuovo con Higuain ...

Serie A. Milan ToRino. Gattuso : 'Firmerei per 4/o posto dietro l'Inter' : "Arrivare davanti all'Inter? L'Inter è forte. Per noi deve essere uno stimolo stare attaccati a loro, il mio obiettivo però non è arrivare davanti all'Inter ma arrivare in Champions. Metterei una ...

Milan - Gattuso in conferenza : la rincorsa all’Inter e le insidie del ToRino di Mazzarri : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che la gara di domani contro il Torino non sarà certo una passeggiata, il tecnico riavrà Higuain a disposizione Il Milan di Gennaro Gattuso si affaccia alla domenica di Serie A, pronto a giocare una gara importantissima contro il Torino. I rossoneri devono proseguire nelle buone prestazioni fatte vedere recentemente, prestazioni che hanno riportato la squadra in linea col progetto di ritorno in Champions ...

Milan-ToRino - probabili formazioni : Gattuso ritrova Higuain : MILAN TORINO probabili formazioni. E’ la partita di Gigi Radice. Rossoneri e granata sono proprio le squadre che hanno segnato la carriera, da calciatore e da allenatore, del tecnico scomparso ieri. In suo onore è atteso un match combattutissimo con l’additivo della lotta all’Europa che dopo qualche anno vede Milan e Torino in piena corsa. […] L'articolo Milan-Torino, probabili formazioni: Gattuso ritrova Higuain proviene ...

Milan-ToRino : Gattuso intenzionato a confermare Abate - in attacco torna il Pipita : Nell’edizione odierna di Sky Sport, si è parlato anche della prossima sfida in campionato dei rossoneri, che affronteranno in casa il Torino nel posticipo domenicale. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare Peppe Di Stefano, il tecnico Rino Gattuso sarebbe intenzionato a confermare la coppia difensiva formata da Abate e Zapata, che ha ben figurato nel match vinto contro il Parma. Ma la partita di domenica sarà anche ...

Milan - il sindaco Sala : “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco perché…” : Giorni di fuoco nell’ambiente rossonero dopo la lite a distanza tra Gattuso e Salvini. Il tecnico del Milan ha infatti risposto dopo la partita contro la Lazio al Ministro degli Interni, che aveva accennato un commento sulla gestione del tecnico rossonero. Ciò non è piaciuto a Gattuso che aveva esortato Salvini a “fare il proprio […] L'articolo Milan, il sindaco Sala: “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco ...

SALVINI CHIEDE SCUSA A GATTUSO : "LO STIMO"/ "Parlavo da tifoso : Rino miglior allenatore che Milan possa avere" - IlSussidiario.net : SALVINI si SCUSA con GATTUSO dopo il pareggio in Lazio-Milan: 'Che aspettava a fare i cambi?'. La replica del tecnico: 'Da italiano potrei dirgli..'.