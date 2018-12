Per la manovra intoccabile secondo round alla Camera

Manovra - tre giorni Per l'ok al fotofinish (ma non ci saranno sorprese) : Dopo il varo del Senato alla vigilia di Natale, da quest'oggi la Manovra passa all'esame della commissione Bilancio della...

Cosa manca ancora Perché la manovra diventi definitiva : Dopo la breve pausa natalizia la manovra economica torna domani all'esame della Camera per la terza e definitiva lettura. Il testo farà un passaggio in commissione Bilancio di Montecitorio, per poi approdare in Aula venerdì 28. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre. La maggioranza rivendica le misure della legge di bilancio. Il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce che la manovra targata M5s-Lega mette al ...

Manovra - l’allarme di Mattarella Per un via libera a tappe forzate : Definire il presidente «preoccupato» sarebbe banale: solo chi non lo conosce può credere che, dopo avere insegnato il diritto parlamentare e averlo praticato in altre epoche da ministro per i Rapporti col Parlamento, Mattarella rimanga insensibile davanti a un Senato messo sotto le suole, costretto a votare una legge di Bilancio che nessuno aveva l...

Famiglia - ecco i bonus in manovra : dai 1.500 euro Per il nido ai 5 giorni a casa Per i neopapà : Il bonus nido sale da 1.000 a 1.500 euro, il congedo per i neopapà si allunga a 5giorni (erano 4) e le mamme potranno restare al lavoro, se la salute lo consente, sino alla data del parto e godere dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bimbo. Sono queste le principali novità per le famiglie introdotte dalla manovra di bilancio in corso di approvazione...

Luigi Di Maio : “Manovra ridà dignità a italiani - ora lotterò Per i diritti dei lavoratori” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio fa il bilancio dei primi sei mesi di governo Lega - Movimento 5 Stelle: "Credo che sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha funzionato bene. C’è un rapporto diretto e schietto, tutte le situazioni le abbiamo affrontate con franchezza e senza dietrologismi"..Continua a leggere

Aumento Ires in manovra - conto salato Per enti no-profit : L'aliquota è stata raddoppiata, un esborso che penalizza i più poveri, con il cosiddetto 'terzo mondo' in rivolta -

In manovra saldo e stralcio cartelle esattoriali Per le Persone fisiche in base all'Isee : La Legge di Bilancio approvata dal Senato il 23 dicembre 2018, da approvare ancora dalla Camera a cui giungerà per l'esame finale il 28 dicembre, prevede consistenti riduzioni dei debiti fiscali che scaturiscono dalle cartelle esattoriali relative ad imposte non versate dal 2000 al 2017, una "rottamazione" accessibile ai contribuenti con Isee inferiore a 20.000 euro. Come si calcola l'Isee L'Isee, Indicatore della Situazione Economica ...

Manovra - dal Coni ai diritti tv : ecco le nuove norme Per lo sport : GOVERNANCE 'sport E SALUTÈ - Il cda è composto di 3 membri: il presidente nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport - ha la rappresentanza legale della società e svolge anche ...

Manovra - nuova struttura rilancio oPere : Il testo della Manovra prevede una nuova struttura per la realizzazione di nuove opere, al posto della Centrale per la progettazione di opere pubbliche prevista nel testo che era stato approvato dalla Camera. Per il funzionamento della struttura, che verrà istituita e regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, si prevede l'assunzione a tempo determinato di 300persone. ...

Manovra - l’Italia ha preso la direzione giusta verso l’innovazione digitale. Peccato Però Per la web tax : Quando si tratta di investire sul futuro, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, specie in un Paese come il nostro in condizione di conclamata emergenza digitale, non è mai abbastanza. Bisogna, però, riconoscere che a scorrere la legge di bilancio appena approvata alla Camera dei Deputati e a provare a unire i puntini che saltano da un comma all’altro si riesce a scorgere, senza troppa fatica, un piano, un programma, una road map di un governo ...

Manovra - nel maxiemendamento c’è anche la tassa di sbarco a Venezia : 2 - 50 euro Per l’accesso in città e in Laguna : Dalle pieghe del maxiemendamento arriva un sostanzio aiuto economico per Venezia. La legge di bilancio autorizza, infatti, il Comune di Venezia a istituire una tassa di sbarco, ovvero un obolo che ogni turista che arriva in città deve pagare. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro a parlarne alcuni giorni fa, anticipando quello che si è puntualmente verificato. Nella giungla della finanziaria bisogna arrivare all’articolo che contiene il ...

Manovra - pensioni : quanto Perdi all'anno Per il blocco dell'adeguamento dell'assegno all'inflazione : Durerà tre anni il blocco della rivalutazione degli assegni pensionistici in base all'inflazione, introdotto con la Manovra. Gli unici a non esserne toccati sono coloro che percepiscono una somma fino a tre volte il trattamento minimo, ovvero 1.539 euro. Sette sono le fasce, al di sopra di quei 1.53

