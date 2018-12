Per Allegri una multa di diecimila euro

Allegri tuona : 'Perdo la pazienza Per alcune frasi dei presidenti' : 'Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore'. Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. 'Non parlo degli arbitri. ...

Allegri : 'Ci sarà da lavorare duramente Per vincere il campionato' : Questo pomeriggio la Juventus ha disputato la gara contro l'Atalanta presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia, ma giocare nel Boxing day non le ha portato molta fortuna, infatti il match è terminato con un pareggio rimediato grazie all'ingresso in campo nel secondo tempo di Cristiano Ronaldo, che segna il gol del 2-2. I bianconeri nel finale hanno anche rischiato di vincere con il gol di Bonucci che però è stato annullato per fuorigioco. Il ...

Rabbia di Allegri : 'Perdo la pazienza Per le frasi dei presidenti' : Roma, 26 dic., askanews, - Massimiliano Allegri attacca Aurelio De Laurentiis. 'Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore' ha detto il tecnico della Juve dopo il pareggio, 2-2,...

Juventus - Allegri tuona : 'Perdo la pazienza Per alcune frasi dei presidenti' : 'Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore'. Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. 'Non parlo degli arbitri. ...

Allegri - rabbia Per frasi presidenti : ANSA, - ROMA, 26 DIC - "Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore". Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. "Non ...

Allegri - rabbia Per frasi presidenti : ANSA, - ROMA, 26 DIC - "Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore". Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. "Non ...

Juventus - ecco i convocati di Allegri Per l'Atalanta : non ci sono Matuidi e Kean : TORINO - Dopo la rifinitura natalizia al Training Center Continassa , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri in partenza per Bergamo per il 'boxing day' ...

Bernardeschi - 2018 tra luci e ombre Per l'ennesimo stop : Allegri aspetta la svolta : Parole che spiegano molto del mondo Juve, quelle dell'esterno ex Fiorentina, che si è fermato per l'ennesimo infortunio nei giorni scorsi e salvo sorprese rivedrà il campo solo nel 2019. Un altro ko, ...

Juventus - Allegri annuncia che domani Cristiano Ronaldo riposerà : Matuidi out Per febbre : Questo pomeriggio, la Juve sarà in campo per preparare la gara di Bergamo contro l'Atalanta. Prima della seduta Massimiliano Allegri ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e ha annunciato che contro i nerazzurri Cristiano Ronaldo riposerà. CR7, dunque, partirà dalla panchina e al suo posto nell'attacco della Juventus ci sarà Douglas Costa. Dunque il tecnico livornese farà alcuni cambi in tutti i reparti e una delle novità a ...

Allegri contro l'Atalanta opta Per un mini turnover in difesa e in attacco : Quest'anno la Serie A sta festeggiando il Natale in campo, infatti da qui a fine dicembre ci sono altre due gare di cui una è in programma domani, giornata di Santo Stefano, e l'altra il 29. La formazione anti Atalanta La Juventus sarà impegnata a Bergamo dove presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia sfiderà l'Atalanta. L'unico obiettivo dei bianconeri è sempre uno solo: vincere per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice che ...

Juve-Roma - Allegri tiene i piedi Per terra : “non abbiamo ancora vinto niente” : Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo nella gara di campionato contro la Roma, ecco le dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “al momento non abbiamo ancora vinto niente, stiamo facendo delle buone cose, adesso concentrati con l’Atalanta. Oggi partita bella, siamo riusciti anche a soffrire, abbiamo giocato in modo ordinato. Nel secondo tempo è stata una partita con maggiori occasioni per noi e più ...

Juventus - ipotesi Mourinho Per il dopo Allegri (RUMORS) : Il rapporto era ormai logoro e l'esonero di José Mourinho non è stato di certo un fulmine a ciel sereno. dopo un avvio di stagione da dimenticare (il peggiore degli ultimi 28 anni) il Manchester United ha deciso di puntare su Ole Gunnar Solskyaer, l'uomo che segnò la rete decisiva nel 1999 nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Mourinho percepirà ben trenta milioni di euro da parte del club inglese e potrebbe tornare in ...

Infortunio Cuadrado - Allegri : “Si teme l’intervento - starà fuori Per un po'” : Infortunio Cuadrado- Nuovo ko e tempi di recupero da valutare con calma e con massima attenzione. Juan Cuadrado, dopo l’Infortunio rimediato nella sfida di Champions League contro lo Young Boys, potrebbe esser sottoposto ad intervento per risolvere in maniera più veloce e tempestiva possibile le problematiche al ginocchio. Allegri, durante la conferenza stampa pre Juventus-Roma, […] L'articolo Infortunio Cuadrado, Allegri: “Si ...

Calciomercato Juventus - Real Madrid e PSG pensano ad Allegri Per giugno (RUMORS) : Nel mondo del calcio ha fatto grande notizia l'esonero di José Mourinho. Il Manchester United ha deciso di dare il benservito al tecnico portoghese, dopo un avvio di stagione davvero disastroso (il peggiore da ventotto anni, per quanto riguarda la storia del club britannico). Il posto di Mourihno è stato preso da Ole Gunnar Solskjaer, l'uomo che regalò la Champions League al Manchester United nel 1999 contro il Bayern Monaco. A Mourinho andranno ...