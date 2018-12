NBA | Dirk Nowitzki centra un altro traguardo | 900 vittorie in carriera

NBA – Dirk Nowitzki da record : scende in campo contro i Suns nella 21ª stagione in maglia Mavericks : Dirk Nowitzki fa il suo esordio stagionale contro i Phoenix Suns: per il tedesco è la 21ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks “È bello essere tornati. Ovviamente ho ancora un sacco di lavoro da fare. Ultimamente ho corso solo sul tapis roulant, che non è proprio la stessa cosa che andare alla velocità dei 20enni che giocano in NBA”, sono queste le parole di Dirk Nowitzki all’esordio stagionale. Il tedesco rientrato ...