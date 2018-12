Chili in più e sbornia post feste | caffè e banane tra i rimedi per stare meglio

La sua pancia cresceva sempre di più e credeva fosse a causa della birra - poi la scoperta shock : era un tumore da 31 Chili : Mangiava tanto e beveva birra, dunque ha pensato per diverso tempo che la sua pancia crescesse a vista d’occhio proprio per quello. Ma è bastato qualche sospetto e qualche visita più approfondita per capire cosa gli stesse accadendo. Anche perché, mentre il ventre cresceva, braccia e gambe dimagrivano sempre di più. Hector Hernandez, californiano originario di Downey, ha scoperto quattro mesi fa di avere nello stomaco un tumore di 31 ...

Vanessa Incontrada ho più Chili - cellulite e non solo. Ma...... : chili in più, cellulite e smagliature ma tanto amore per se stessa: Vanessa Incontrata su racconta a Domenica In tra vita privata e amore

Ping Pong - il colpo “cieco” più pazzo della storia : avversario anniChilito [VIDEO] : Ping Pong, Cristopher Chen ha messo a segno il colpo più folle della storia, una “parata” da terra senza poter guardare il tavolo Ping Pong, Cristopher Chen si è reso protagonista di uno dei colpi più incredibili della storia di questo sport. L’avversario Ronny Solvol si apprestava a schiacciare per mettere a segno un punto facile facile, favorito dal fatto che Chen si trovava a terra impossibilitato a ribattere il colpo. ...

Vanessa Incontrada a Domenica In : 'Sono stata insultata per i miei Chili in più' : Tra le tante notizie e i vari gossip di cui si è parlato nel corso dell'ultima puntata del noto programma televisivo 'Domenica In', condotto dalla grande Mara Venier, è stata ospite anche Vanessa Incontrada, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, che durante la sua intervista ha confessato ai telespettatori di essere finita nel mirino degli haters e di essere stata insultata nel corso della vita a causa del suo aspetto fisico. Secondo ...

Ragusa - arrestato un 'corriere' della droga con più di 2 Chili di cocaina : La squadra mobile di Ragusa ha arrestato un corriere di droga in possesso di 2.2 chilogrammi di cocaina purissima. L'uomo del quale non sono state rese note le generalità, durante controlli presso i ...

Perdere 2 Chili in sette giorni si più : ecco la gustosa dieta dei carciofi - sana ed equilibrata : I carciofi sono una vera e propria fonte di benessere: contengono benefici principi attivi e vantano particolari virtù terapeutiche. Hanno un basso contenuto calorico (circa 22 calorie per ogni etto di prodotto crudo), a fronte di un alto potere nutritivo che li rende particolarmente adatti nelle diete dimagranti; sono ricchi di sali minerali (in particolare: magnesio, ferro, fosforo e calcio), essenziali per la formazione dei tessuti, per le ...

Francesca Giuliano / La pin up di Avanti un Atro bullizzata : 'Mi insultano per il mio seno e i Chili in più!' - IlSussidiario.net : Francesca Giuliano, la nota pin un di Avanti un Altro, svela di essere stata bullizzata a causa delle sue forme prorompenti

Genova - 270 Chili di eroina scoperti in container dall’Iran : è il più grande sequestro degli ultimi vent’anni : Centinaia di chili di eroina erano nascosti all’interno di container provenienti dall’Iran arrivati al porto di Genova. Li ha scoperti la Polizia assieme all’Agenzia delle Dogane, al termine di una lunga indagine che ha portato a compiere il più grande sequestro di eroina degli ultimi venti anni: 270 chili di droga pronti per essere immessi sul mercato. L’operazione, coordinata dalla Dda, è nata dallo scambio di informazioni tra la ...

Rosa Perrotta - polemica sui Chili in più : l’ex tronista di Uomini e Donne si difende : Rosa Perrotta condivide una vecchia foto e scoppia la polemica sui chili in più: l’ex tronista di Uomini e Donne si difende dalle accuse Un’immagine condivisa sui social da Rosa Perrotta ha scatenato nelle ultime ore il malcontento di alcuni utenti di Instagram. Il motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto […] L'articolo Rosa Perrotta, polemica sui chili in più: l’ex tronista di Uomini e Donne ...