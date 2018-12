Serie A LIVE | le partite delle 15 | Quagliarella | Samp in vantaggio! VIDEO

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Inglese - Parma avanti a Firenze! [VIDEO] : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. Completano il quadro Cagliari-Genoa e ...

Diretta Trapani Catanzaro / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : in campo - la partita comincia! - Serie C - : Diretta Trapani Catanzaro streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e Risultato live della partita per la 19giornata di Serie C, girone C.

Risultati Serie B diretta live - il Brescia in casa contro la Cremonese : Risultati Serie B diretta live – La Serie B continua a regalare spettacolo, in arrivo importanti indicazioni. Il turno si apre con due partite interessanti, il Brescia in campo contro la Cremonese, i padroni di casa alla ricerca di punti per la promozione. Nel secondo match in campo Carpi e Livorno, gli ospiti reduci da tre Risultati utili consecutivi ed adesso è alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza. Ecco il live delle ...

Risultati Serie C diretta live : partita insidiosa per la Juve Stabia : Risultati Serie C diretta live – Turno molto importante valido per il campionato di Serie C, il torneo è arrivato nella fase decisiva e sono in arrivo indicazioni in vista della seconda parte della stagione. Nel gruppo A interessante match quello tra Arezzo e Pistoiese, trasferta per la Lucchese contro il Pontedera. Nel Gruppo B il Monza contro il Sudtirol, match lontano dal pubblico amico per il Ravenna contro l’Imolese. Nel ...

Serie B - formazioni ufficiali e risultati in diretta live della 18giornata : formazioni ufficiali BRESCIA, 4-3-1-2,: Andrenacci; Sabelli, Meccariello, Gastaldello, Curcio; Ndoj, Martinelli, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Corini CREMONESE, 4-3-1-2,: ...

Serie A LIVE : i risultati in diretta della 18giornata. Formazioni ufficiali : LE Formazioni ufficiali ATALANTA-JUVENTUS ATALANTA, 3-4-2-1,: Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. JUVENTUS, 4-3-3,: Szczesny; De ...

Serie B - i risultati in diretta live della 18giornata : FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA , 4-3-1-2, : Andrenacci; Sabelli, Meccariello, Gastaldello, Curcio; Ndoj, Martinelli, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Corini CREMONESE , 4-3-1-2, : ...

Serie A LIVE : i risultati in diretta live della 18giornata. Formazioni ufficiali : LE Formazioni ufficiali ATALANTA-JUVENTUS ATALANTA, 3-4-2-1, - da confermare: Berisha; Djimsiti, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. JUVENTUS, 4-3-3, - da ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : il punto sul girone A - diretta gol live score - 19giornata - : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 26 dicembre, ultima giornata dell'andata.

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Milan in campo a Frosinone! Diretta gol live score 18giornata : Risultati Serie A: Classifica aggiornata del campionato, la Diretta gol live score del Boxing Day. Tutte le partite della 18giornata sono il 26 dicembre.

Serie A live - le partite di oggi. Formazioni e diretta : In campo la diciottesima giornata. Si comincia con Frosinone-Milan. Alle 15 l'Atalanta ospita la Juve senza Ronaldo, mentre i fratelli Inzaghi si sfidano da allenatori in Bologna-Lazio. Alle 20.30 il ...