Scacchi | Mondiale rapid 2018 | Magnus Carlsen perde col numero 1247 del ranking! Che

Scacchi - Mondiale 2018 : il trionfo di Magnus Carlsen - il crollo di Fabiano Caruana e l’infinita discussione sugli spareggi : 6-6 nelle partite a cadenza classica, 3-0 in quelle rapid. Il verdetto del match per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, alla fine, ha premiato il norvegese, per la terza volta capace di difendere un titolo e per la quarta vincitore di una sfida che mette in palio il massimo alloro degli Scacchi. Sono stati tre i momenti chiave degli spareggi di ieri: Ph. Federico Rossini Questa posizione si è verificata dopo 34. Rf1 di ...

Scacchi - Mondiale 2018 : chi è Magnus Carlsen - l’uomo che ha difeso il titolo di Campione del Mondo per la terza volta : Alla fine, quell’immagine di copertina di Twitter che recita “Magnus Carlsen – World Chess Champion” può rimanere al suo posto. Il norvegese, battendo negli spareggi rapid Fabiano Caruana, si è riconfermato ancora sul tetto del Mondo Scacchistico. Andiamo a scoprire qualcosa di più su colui che, dal 2013, ha preso in mano il titolo Mondiale e, per il momento, non ha nessuna intenzione di mollarlo. Magnus Carlsen è nato il ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Magnus Carlsen è Campione del Mondo! Fabiano Caruana travolto negli spareggi rapid : Magnus Carlsen, nato a Tornsberg, Norvegia, il 30 novembre 1990, si conferma Campione del Mondo di Scacchi anche in questo 2018. Dopo tre partite rapid, il suo sfidante, l’italoamericano Fabiano Caruana, di due anni più giovane, è risultato sconfitto in tutte le occasioni: un crollo del tutto inatteso, visto l’andamento delle partite a cadenza classica, che avevano visto i due contendenti pattare per 12 volte su 12. Tanto difficile ...

Mondiale Scacchi - Carlsen campione : ANSA, - LONDRA, 28 NOV - I sogni di Fabiano Caruana muoiono all'imbrunire: niente da fare nella sfida Mondiale di scacchi di Londra per lo sfidante 26enne italo-americano, battuto alla prima serie di ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Magnus Carlsen ancora Campione del Mondo! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Carlsen vicinissimo al titolo - è sul 2-0 nelle rapid! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Carlsen vince la prima rapid e va in vantaggio! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 28 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming degli incontri di spareggio del match Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Non sono bastate dodici partite a chiudere la contesa iridata: come nel 2016, per determinare il Campione del Mondo si deve ricorrere agli spareggi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE mossa PER mossa DELLO SPAREGGIO TRA CARUANA E CARLSEN (28 NOVEMBRE) Il match per il Campionato del Mondo, dunque, giunge oggi ...

LIVE Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - il giorno del giudizio. Rapid e Lampo per evitare l’Armageddon… : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo Mondiale di Scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici. I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo Scacchistico: chi è il miglior giocatore del ...

LIVE Scacchi - Spareggio Mondiale 2018 in DIRETTA : Caruana-Carlsen - la guida completa. Orario - programma e regolamento : Oggi mercoledì 28 novembre (a partire dalle ore 16.00) si disputeranno gli spareggi del Mondiale di Scacchi 2018. A Londra (Gran Bretagna) Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si ritrovano alla Scacchiera: dopo 12 patte consecutive nelle partite con modalità classica, è arrivato il giorno del verdetto definitivo. Questa sera avremo un Campione del Mondo: sarà il norvegese, alla terza difesa del titolo iridato conquistato nel 2014, oppure lo sfidante ...

Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (28 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : L’ultimo giorno, l’ultima sfida. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana chiudono oggi il Campionato del Mondo di scacchi 2018 con gli spareggi a tempo veloce. Dopo aver chiuso sul 6-6, con dodici patte, la parte a cadenza classica, in un solo giorno si vedrà chi tra il norvegese e l’italoamericano è in grado di cavarsela meglio nel gioco rapido. Mentre si avvicinano questi spareggi che per la seconda volta determinano un match ...

Caruana-Carlsen - Spareggio Mondiale Scacchi 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv. Il programma e il regolamento : La giornata di oggi, mercoledì 28 novembre 2018, può dare un nuovo Campione del Mondo agli scacchi oppure lasciare che resti in carica colui che già lo è. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, a Londra, si giocano il tutto per tutto negli spareggi a tempo veloce del match valevole per conquistare il titolo iridato. 12 partite non sono bastate, perché sono finite tutte patte: un record, perché mai era successo che in una sfida Mondiale nessuno dei ...

Mondiale Scacchi 2018 - Carlsen-Caruana : spareggi pirotecnici. Modalità rapida - lampo e Armageddon : il regolamento e il programma : Il Mondiale di scacchi 2018 sarà deciso tramite gli spareggi in programma mercoledì 28 novembre (a partire dalle ore 16.00). A Londra conosceremo chi sarà il Campione tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: il norvegese difende il titolo che detiene dal 2013 e per la seconda volta cercherà di confermarsi sul trono proprio tramite i tie-breaking, lo statunitense va a caccia dell’impresa per conquistare la corona per la prima volta in ...

Scacchi - Mondiale 2018 : agli spareggi come due anni fa. Carlsen e Caruana - un mercoledì per prendersi tutto : Non s’è ancora spenta l’eco della patta che ha concluso la parte a cadenza classica del match tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, che si avvicina sempre di più il momento in cui verrà assegnato, una volta per tutte, il titolo di Campione del Mondo di Scacchi in questo 2018. Domani, alle ore 16, l’intero mondo degli Scacchi avrà gli occhi puntati su Londra per sapere se avremo lo stesso Campione del Mondo che è in carica dal ...